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Bu hafta 9 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 08:44 | Son Güncelleme

Christ Pratt ile Bryce Dallas Howard'ın başrollerinde yer aldığı "Jurassic World: Yıkılmış Krallık" izleyici ile buluşacak - Yönetmen Isabel Coixet'in Penelope Fitzgerald'ın aynı adlı romanından uyarladığı "The Bookshop", komik bir kasaba ve kararlı iki kadının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Juan Antonio Bayona'nın yönettiği ve Christ Pratt ile Bryce Dallas Howard'ın başrollerinde yer aldığı "Jurassic World: Yıkılmış Krallık" izleyici ile buluşacak.

Jeff Goldblum, James Cromwell, Toby Jones, BD Wong ve Daniella Pineda gibi isimlerin de rol aldığı film; Jurassic World'ün dinozorlar tarafından yıkılmasının üzerinden dört yıl sonra, adadaki yanardağın tekrar harekete geçmesiyle Owen (Chris Pratt) ve Claire'in (Bryce Dallas Howard) dinozorları kurtarma çabasını konu ediniyor.

Steven Spielberg ve Frank Marshall'ın yapımcılığını üstlendiği macera ve aksiyon içerikli üç boyutlu filmin senaryosu Colin Trevorrow ile Derek Connolly'a ait.

- "The Bookshop"

Yönetmen Isabel Coixet'in Penelope Fitzgerald'ın aynı adlı romanından uyarladığı "The Bookshop", komik bir kasaba ve kararlı iki kadının hikayesini anlatıyor.

Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, Hunter Tremayne, Honor Kneafsey ve James Lance'nin rol aldığı dram türündeki film 1950'li yılların İngiltere'sinde geçiyor.

Berlin Film Festivali'nde prömiyeri yapılan ve İspanya'nın Oscar'ı sayılan Goya'da "En İyi Film", "En İyi Yönetmen" ve "En İyi Senaryo" ödüllerini alan film; cesaret, iyimserlik ve kitap sevgisine dair bir yapım.

- "Borg/McEnroe"

Shia Labeouf, Sverrir Gudnason, Stellan Skarsgard ve Tuva Novotny'in oynadığı "Borg/McEnroe adlı filmin yönetmenliğini Janus Metz üstlendi.

Biyografi türündeki filmde; 1980'li yılların iki efsane tenisçisi, İsveçli Björn Borg ve Amerikalı John McEnroe'nun Wimbledon'da yaşadıkları büyük çekişme konu ediliyor.

- "Ayin"

Sundance Film Festivali'nde prömiyeri gerçekleşen Ari Aster'ın ilk uzun metrajlı filmi "Ayin", annesinin ölümünün ardından aile geçmişindeki korkunç sırları keşfetmeye başlayan genç bir kızın hikayesi etrafında dönüyor.

Senaryosu da Ari Aster'e ait olan korku türündeki filmde; Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro ve Ann Dowd rol aldı.

- "Sevimli Tekneler"

Will Ashurst ve Simen Alsvik'in yönettiği Norveç yapımı animasyon film "Sevimli Tekneler"; genç kurtarma botu Elias'ın atıldığı macerada yasa dışı bir operasyonu ortaya çıkarmaya çalışmasını anlatıyor.

- "Sihirli Müze"

Martin Kotik ile Inna Evlannikova'nın yönetmenliğini yaptığı haftanın bir başka animasyon filmi "Sihirli Müze"; sihirli bir müzeyi ve tüm şehri kurtarmak zorunda olan Harvie ve dostlarının macerası etrafında şekilleniyor.

- "Zohak"

Adem Uğur'un yönettiği haftanın yerli korku filmi "Zahok", büyük bir travma atlattıktan sonra hayatına devam etmeye çalışan bir kadının karşısına çıkan doğaüstü güçle mücadelesini anlatıyor.

Yönetmen Adem Uğur'un Senaryosunu Ali Dadlı ile birlikte kaleme aldığı filmde; Seda Kement, Erkan Çelik, Abdullah Şekeroğlu, Bülent Yaşık ve Gamze Bayraktar oynuyor.

- "Cumali Ceber 2"

2017 yılında gösterime giren "Cumali Ceber: Allah Seni Alsın"ın devam filmi "Cumali Ceber 2", mahallesindeki huzurevinin yıkımını engellemeye çalışan bir adamın hikayesini konu alıyor.

Halil Söyletmez, Serkan Şengül, Doğa Konakoğlu, Emre Keskin, Esra İşgüzar ve İsmail Düvenci gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmenliğini Kamil Çetin yaptı.

- "Acı Tatlı Ekşi"

Andaç Haznedaroğlu'nun yönettiği, Buğra Gülsoy ile Özge Özpirinçci'nin başrolünde yer aldığı "Acı Tatlı Ekşi" ikinci kez vizyona girecek.

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acı tatlı ekşi Ayin Borg/McEnroe Cumali Ceber 2 Jurassic World: Yıkılmış Krallık Sevimli Tekneler Sihirli Müze The Bookshop Zohak

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