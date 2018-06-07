Bu hafta 9 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Juan Antonio Bayona'nın yönettiği ve Christ Pratt ile Bryce Dallas Howard'ın başrollerinde yer aldığı "Jurassic World: Yıkılmış Krallık" izleyici ile buluşacak.

Jeff Goldblum, James Cromwell, Toby Jones, BD Wong ve Daniella Pineda gibi isimlerin de rol aldığı film; Jurassic World'ün dinozorlar tarafından yıkılmasının üzerinden dört yıl sonra, adadaki yanardağın tekrar harekete geçmesiyle Owen (Chris Pratt) ve Claire'in (Bryce Dallas Howard) dinozorları kurtarma çabasını konu ediniyor.

Steven Spielberg ve Frank Marshall'ın yapımcılığını üstlendiği macera ve aksiyon içerikli üç boyutlu filmin senaryosu Colin Trevorrow ile Derek Connolly'a ait.

- "The Bookshop"

Yönetmen Isabel Coixet'in Penelope Fitzgerald'ın aynı adlı romanından uyarladığı "The Bookshop", komik bir kasaba ve kararlı iki kadının hikayesini anlatıyor.

Emily Mortimer, Patricia Clarkson, Bill Nighy, Hunter Tremayne, Honor Kneafsey ve James Lance'nin rol aldığı dram türündeki film 1950'li yılların İngiltere'sinde geçiyor.