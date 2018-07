Bu hafta 9 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 9 film vizyona girecek.

ABBA adlı müzik grubunun popüler şarkılarının yer aldığı müzikal "Mamma Mia!"nın devam filmi "Mamma Mia! Yeniden Başlıyoruz" adlı müzikal türündeki filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Ol Parker üstleniyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Lily James, Amanda Seyfried, Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Stellan Skarsgard, Cher ve Julie Walters yer alıyor.

Orijinal adı "Mamma Mia! Here We Go Again" olan yapım, ilk filmde Meryl Streep'in canlandırdığı Donna'nın geçmişiyle, şimdiki zamanda Sophie'nin hikayesini paralel bir şekilde ele alıyor.

- "İlk Arınma Gecesi"

Gerard McMurray'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, "İlk Arınma Gecesi", Amerika'da, bir deney olarak başlayıp her yıl 12 saat kanunsuzluğun yükselişine dönüşen hareketin hikayesini anlatıyor.

Senaryosunu James DeMonaco'nın kaleme aldığı, korku ve aksiyon türü filmde, Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez ve Marisa Tomei rol aldı.

