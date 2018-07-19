Bu hafta 9 film vizyona girecek

Senaryosunu James DeMonaco'nın kaleme aldığı, korku ve aksiyon türü filmde, Y'lan Noel, Lex Scott Davis, Joivan Wade, Luna Lauren Velez ve Marisa Tomei rol aldı. \

Gerard McMurray'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, "İlk Arınma Gecesi", Amerika'da, bir deney olarak başlayıp her yıl 12 saat kanunsuzluğun yükselişine dönüşen hareketin hikayesini anlatıyor.

Orijinal adı "Mamma Mia! Here We Go Again" olan yapım, ilk filmde Meryl Streep'in canlandırdığı Donna'nın geçmişiyle, şimdiki zamanda Sophie'nin hikayesini paralel bir şekilde ele alıyor.

Haftanın yerli filmlerinden "Eski Köye Yeni Adet"in yönetmenliğini ve senaristliğini Gülistan Acet ile Ferit Karahan üstleniyor.

Gerilim türündeki film, piyasada nadir rastlanan elmaslarını satmak için Rusya'ya giden tüccar Lucas'ın, satmaya çalıştığı elmaslar ve ortağının kaybolmasıyla kendini içerisinde bulduğu kedi-fare oyununu ele alıyor.

Fernando Leon de Aranoa'nın yazıp, yönettiği "Pablo Escobar'ı Sevmek" adlı film, gazeteci Virginia Vallejo'nun, Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar'la olan istikrarsız aşkını konu ediniyor.

Torsten Künstler'in yönetmen koltuğunda oturduğu film, Theo ve Luke adlı iki polis memurunun atıldığı zorlu macerayı konu ediniyor.

Senaryosunu Tripper Clancy’nin kaleme aldığı komedi ve aksiyon türündeki "Kod Adı: Sosisli" filminin oyuncu kadrosunda, Til Schweiger, Matthias Schweighöfer, Anne Schafer, Lisa Tomaschewsky gibi isimler yer alıyor.

Ebubekir Uygur ve Ercüment Kolay'ın yazıp yönettiği "Fenomen" film, sosyal hayattan izole bir biçimde yaşayan İzzet'in sanal dünyada popülerleşmesiyle gelişen olayları ele alıyor.

Jüli Sanat'ın yapımcılığını gerçekleştirdiği filmin başrollerindeki Burcu Gönder Parlak ile Bülent Emrah Parlak'a, Meltem Yılmazkaya, Haki Biçici, Nail Kırmızıgül, Osman Akça, Gülhan Tekin ve Füsun Demirel eşlik ediyor.

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- "Kısmet, Sevgilim: İlk Şarkı"

Fransız yazar François Begaudeau'ın "Sınıf" adlı romanından uyarlanan "Kısmet, Sevgilim: İlk Şarkı" adlı yapım, Amin adında genç bir senaristin hikayesini anlatıyor.

Senaryosunu Abdellatif Kechiche ve Ghalia Lacroix kaleme aldığı filmin yönetmenliğini de Abdellatif Kechiche yapıyor.

Birçok festivalden ödülle dönen aşk ve dram türündeki filmin oyuncu kadrosunda ise Shain Boumedine, Salim Kechiouche, Ophelie Bau, Lou Luttiau, Alexia Chardard, Hafsia Herzi gibi isimler yer alıyor.

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- "Korkuluk"

Bir göle doğru çıktıkları yolculuklarında bir mısır tarlasından geçmek durumunda kalan bir grup gencin hikayesini ele alan "Korkuluk" adlı filmin yönetmenliğini Stu Stone yapıyor.

Senaryosunu Adam Rodness ve Stu Stone'un yazdığı korku filminde, Hannah Gordon, Mike Taylor, Umed Amin ve Sammi Barber rol alıyor.

