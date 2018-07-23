Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu yayınladı. Bugün yurdun büyük bir bölümü sıcak havanın etkisi altında olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağış kendini gösterecek.
Salı günü başlayacak olan sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak. Özellikle Marmara ve Ege'de etkili olacak olan sağanak yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise düşmeyecek.
İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmini:
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