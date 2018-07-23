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Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 00:58 | Son Güncelleme

İstanbul'da dün sağanak yağış etkili oldu. Yeni haftaya başlamadan önce hava durumu da merak ediliyor. Temmuz ayının bitimine sayılı günler kala Türkiye genelinde bu hafta sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji tarafından hazırlanan 5 günlük hava durumu tahmini...

Bu hafta hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 5 günlük hava tahmini

Meteoroloji yeni haftanın hava durumunu yayınladı. Bugün yurdun büyük bir bölümü sıcak havanın etkisi altında olacak. Orta ve Doğu Karadeniz'de ise sağanak yağış kendini gösterecek.

YURDU ETKİSİ ALTINA ALIYOR

Salı günü başlayacak olan sağanak yağışlar yurdu etkisi altına alacak. Özellikle Marmara ve Ege'de etkili olacak olan sağanak yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise düşmeyecek.

İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmini:

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