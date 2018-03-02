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Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2018 08:35 | Son Güncelleme

Bu hafta sonu (3 Mart Cumartesi - 4 Mart Pazar) İstanbul'da havalar nasıl olacak sorusunun yanıtı Meteoroloji'den geldi. İstanbul hava durumu raporuna göre, Cumartesi ve Pazar günü hava sıcaklığı artacak, az güneşli ve parçalı bulutlu hava yerini sağanak yağışa bırakacak. Peki Ankara, İzmir başta olmak üzere diğer illerde havalar nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminleri ve hava durumuna ilişkin son bilgiler haberimizde.

Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illerin hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Hakkari çevresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise, Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

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İL İL HAVA DURUMU RAPORU - 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Bu-hafta-sonu-İstanbul'da-hava-nasıl-olacak-Meteoroloji-İstanbul-hava-durumu-raporunu-yayımladı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzeybatı kesimleri ile akşam ve gece saatlerinde il geneli yağmurlu

YALOVA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde güney kıyı kesimleri ve zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa.) şekilde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AYDIN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve akşam saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

IZMIR °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimi ve zamanla il geneli sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Batı Akdeniz kesiminin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ESKISEHIR °C, 13°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KAYSERİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

KARABUK °C, 14°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

SİNOP °C, 8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 8°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Şırnak çevrelerinin yağmur, Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIG °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu

IĞDIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor

DIYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KILIS °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Hafta Sonuna Dikkat Derken ? Kötü bi durum yok neye niçin neden dikkat edicez? İnsanların dikkatini çekmek için yalan yanlış kurmaca başlıklar atıyorsunuz yazık size.
basliga bak icerige bak kafayi bozdunuz hava durumuyla hep yaygara yapiyonuz
abart mynet abart tum hava durumlarini abart. vur diyince olduruyorsunuz.
Kar yağcak mı yoğun
kar yağcak mı
Kar yagar insallah yoksa yaz cok sicak gecwr
memlekette 8 şehidmiz var sizin yaptığınız habere bak haftasonu plan yapılmayacakmış yazıklar olsun
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