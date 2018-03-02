Bu hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul hava durumu raporunu yayımladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere illerin hafta sonu hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Hakkari çevresinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise, Kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (8 ila 12 derece) artacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU



İL İL HAVA DURUMU RAPORU - 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmurlu