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Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 09:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Seçim Yasası’nda değişiklik yapmayı planlayan AK Parti'nin, 2019 seçimlerinde sürprizle karşılaşmamak ve olası ittifakları önlemek için Cumhurbaşkanı adaylığına kriter getireceği öne sürüldü. İddiaya göre AK Parti, ilk tur sonucunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı bir aday üzerinden blok oluşturulmasına zaman bırakmayacak.

Bu iddia Ankara'yı karıştıracak! AK Parti ittifakın önüne geçmeyi planlıyor

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberindeki iddia özetle şöyle:

"AK Parti, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması olasılığına karşı da yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı olası ittifakları zorlaştırmaya dönük bazı düzenlemeler getirmeyi planlıyor. Anayasaya göre ilk oylamada bir adayın salt çoğunluğu (yüzde 50 artı 1) sağlayamaması durumunda bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılacak. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış iki aday katılacak ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi yoluyla yapılacak.

AK Parti, ikinci tura katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması durumuna ilişkin süre sınırlaması getirecek. Üzerinde düşünülen formüle göre, ilk oylama sonuçlarının Resmi Gazete’de yayımlanmasını takip eden gün saat 17.00’ye kadar istifa ya da çekilme işlemi yapılabilecek. Bu süreden sonra olacak istifa, çekilme ve ölüm gibi durumlarda ikame işlemi yapılmayacak. AK Parti böylece, ilk tur sonucuna göre Erdoğan’a karşı bir aday üzerinden blok oluşturulmasına zaman bırakmayacak. Anayasa değişikliğine göre Cumhurbaşkanı’na yardımcılarından biri vekalet edecek. Ancak birden fazla yardımcı olması durumunda hangisine vekaletin bırakılacağı tartışılıyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde en yaşlı yardımcıya vekaletin bırakılması formülü üzerinde duruluyor."

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Anahtar Kelimeler:
2019 seçimi 2019 seçimleri Recep Tayyip Erdoğan ak parti

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kimse merak etmesin AK-MHP bloğu %65 ile işi bitirir toplam %2 oyu olan marjinal partilerden ümit bekleyenler boşuna heveslenmesin şimdilerde kendi karısından oy alamayacak Temel e bel bağlayanlaronu hergün cilalayanlar Türk siyasetine nereden nasıl musallat olduğu belli olmayan Meral e bel bağlayanlar bu millet artık sizi istemyor
Gene bi dümen çevirecekler.hadi hayırlısı.
reis işini bilir
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