HABER

"Bu ihaneti yapanlar bu topraklarda barınamayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 05:56 | Son Güncelleme

AK Parti Isparta Milletvekili Yüce: - "17-25 Aralık ve 15 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeli duruşu ve milletimizin sağlam bir şekilde meseleye sahip çıkmasıyla büyük badireler atlattık" - "Bugün onlar (FETÖ mensupları) dünyanın her yerinde acınacak hale geldiler. Hem kendilerine hem de birçok insana zarar verdiler. Bu ihaneti yapan insanlar bu topraklarda rahat barınamayacaklar"

WASHINGTON (AA) - ABD'de temaslarda bulunan AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptıklarının herkese zarar verdiğini belirterek, "Bu ihaneti yapan insanlar bu topraklarda rahat barınamayacaklar. Milletimiz rahat olsun, üzülmesin, istikbal güzel olacak inşallah." dedi.

Yüce, başkent Washington'daki temasları kapsamında Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da eşlik ettiği Yüce, DCA buluşması öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yüce, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Önce 17-25 Aralık ve sonra da 15 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeli duruşu ve milletimizin sağlam bir şekilde meseleye sahip çıkmasıyla büyük badireler atlattık." değerlendirmesini yaptı.

- "Acınacak hale geldiler"

Türkiye'nin bundan sonra bu tür sıkıntılarla karşılaşmaması için ahlaklı, dürüst ve vatanına milletine bağlı nesiller yetiştirmesi hususunun daha da önemli hale geldiğini anlatan Yüce, "Diğer türlü neler olduğunu son süreçte hep birlikte gördük. Bugün onlar (FETÖ mensupları) dünyanın her yerinde acınacak hale geldiler. Hem kendilerine hem de birçok insana zarar verdiler. Bu ihaneti yapan insanlar bu topraklarda rahat barınamayacaklar. Milletimiz rahat olsun, üzülmesin, istikbal güzel olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi esas alan bir ülke olduğunu kaydeden Yüce, özellikle medyatik çarpıtmalar sebebiyle dış politikada bazı sorunların gündeme daha fazla geldiğini anlattı.

Türk ve Amerikan halkları arasında ciddi bir sorun ve düşmanlık olmadığını dile getiren Yüce, siyasi anlamda terör örgütü PYD/PKK'ya verilen desteğe ve medyanın olumsuz yönlendirmesine dikkati çekti.

- "Haklı olanın kuvvetli olduğuna inanıyoruz"

Milletvekili Yüce, "Bizim medeniyetimiz hakka dayalıdır. Biz kuvvetli olanın haklı değil, haklı olanın kuvvetli olduğuna inanan bir medeniyetiz. Aynı şekilde hayata bakışımız da erdemler, fazilet ve yardımlaşma üzerine olmalıdır. Tüm mağdur ve mazlumlara kucak açan Türkiye şu anda bunu temsil ediyor." diye konuştu.

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne de değinen Yüce, "Türkiye bölgesinde hakikaten kararlı adımlarla büyük bir güç olma yolunda ilerliyor. Bundan elbette rahatsız olanlar var ancak bunların bir ehemmiyeti yok. Milletimizin çok büyük ekseriyeti her şeyin farkındadır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin de içinde bulunduğu bölgede huzurun sağlanmasının Avrupa'yı da diğer bölgeleri de olumlu etkileyeceğini belirten Yüce, sadece ABD'nin veya Avrupa'nın sokaklarında değil, aynı şekilde Halep'in, Şam'ın, Hakkari'nin ve İstanbul'un sokaklarında da huzur ve barış istediklerini sözlerine ekledi.

Daha sonra vatandaşlarla bir araya gelen Yüce, etkinlikte yaptığı konuşmada, İslam medeniyetinin ve Anadolu insanının "tarih boyunca ortaya koyduğu erdemli duruşun örneklerini" anlattı.

Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!
Muharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacakMuharrem İnce, 1. Meclis'ten seslendi: 01:30'da mitinglerimiz olacak
ABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleriABD’nin en kanlı silahlı saldırısının yeni görüntüleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce ABD Amerika Diyanet Merkezi TBMM

En Çok Okunan Haberler

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Deniz Akkaya'dan Gülben Ergen'e: olay sözler! '3 otel odası 3 farklı adam'

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular

İlginizi Çekebilir

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!

Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

Atatürk Havalimanı'nda korku dolu dakikalar

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Manisa'da korkutan deprem! Kent sokağa döküldü

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

Cumhurbaşkanlığı için HDP tarafından aday gösterilen Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesajlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.