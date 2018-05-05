"Bu ihaneti yapanlar bu topraklarda barınamayacak"

WASHINGTON (AA) - ABD'de temaslarda bulunan AK Parti Isparta Milletvekili Said Yüce, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptıklarının herkese zarar verdiğini belirterek, "Bu ihaneti yapan insanlar bu topraklarda rahat barınamayacaklar. Milletimiz rahat olsun, üzülmesin, istikbal güzel olacak inşallah." dedi. Yüce, başkent Washington'daki temasları kapsamında Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın da eşlik ettiği Yüce, DCA buluşması öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yüce, Türkiye'nin çok zor bir dönemden geçtiğine işaret ederek, "Önce 17-25 Aralık ve sonra da 15 Temmuz'da, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeli duruşu ve milletimizin sağlam bir şekilde meseleye sahip çıkmasıyla büyük badireler atlattık." değerlendirmesini yaptı. - "Acınacak hale geldiler" Türkiye'nin bundan sonra bu tür sıkıntılarla karşılaşmaması için ahlaklı, dürüst ve vatanına milletine bağlı nesiller yetiştirmesi hususunun daha da önemli hale geldiğini anlatan Yüce, "Diğer türlü neler olduğunu son süreçte hep birlikte gördük. Bugün onlar (FETÖ mensupları) dünyanın her yerinde acınacak hale geldiler. Hem kendilerine hem de birçok insana zarar verdiler. Bu ihaneti yapan insanlar bu topraklarda rahat barınamayacaklar. Milletimiz rahat olsun, üzülmesin, istikbal güzel olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm ülkelerle iyi ilişkiler kurmayı ve sürdürmeyi esas alan bir ülke olduğunu kaydeden Yüce, özellikle medyatik çarpıtmalar sebebiyle dış politikada bazı sorunların gündeme daha fazla geldiğini anlattı. Türk ve Amerikan halkları arasında ciddi bir sorun ve düşmanlık olmadığını dile getiren Yüce, siyasi anlamda terör örgütü PYD/PKK'ya verilen desteğe ve medyanın olumsuz yönlendirmesine dikkati çekti. - "Haklı olanın kuvvetli olduğuna inanıyoruz" Milletvekili Yüce, "Bizim medeniyetimiz hakka dayalıdır. Biz kuvvetli olanın haklı değil, haklı olanın kuvvetli olduğuna inanan bir medeniyetiz. Aynı şekilde hayata bakışımız da erdemler, fazilet ve yardımlaşma üzerine olmalıdır. Tüm mağdur ve mazlumlara kucak açan Türkiye şu anda bunu temsil ediyor." diye konuştu. 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne de değinen Yüce, "Türkiye bölgesinde hakikaten kararlı adımlarla büyük bir güç olma yolunda ilerliyor. Bundan elbette rahatsız olanlar var ancak bunların bir ehemmiyeti yok. Milletimizin çok büyük ekseriyeti her şeyin farkındadır." değerlendirmesinde bulundu.