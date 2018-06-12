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Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 07:01 | Son Güncelleme

Türkiye’de 2007 yılında yasaklanan Çin malı zayıflama hapı Lida hâlâ ölüm saçmaya devam ediyor. İçeriğinde kanserojen madde olan ilacın internette satıldığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı vatandaşları uyararak tüm illerde teyakkuza geçti.

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Balıkesir’de 35 yaşındaki Nilüfer Gülmez’in hayatını kaybettiği zayıflama ilacıyla ölüm soruşturmasında ifadelerde ilaçların internet ortamından alındığı ve ilaç niteliği taşıdığı bilgileri üzerine savcılık Lida isimli ürünle ilgili ayrı bir soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, soruşturmada ismi geçen internet sitesi üzerinden ‘Li Da Daidaihua Weight Loss Capsules’ isimli ilacı sipariş vererek analiz için laboratuvara gönderdi. Siteye erişim de durduruldu.

ACİL KODUYLA UYARI

Vatan Gazetesi'nden Mehmet Ali Demir'in haberine göre, Kurumun analize gönderdiği numune üzerinde yapılan incelemeler skandal bir gerçeği ortaya çıkarttı. Ürünün içinde başta ilaç sanayinde laktasif ilaç etken maddesi olmak üzere tekstil ve oyuncak sanayinde de kullanılan asit baz ayracı olan “Fenolftalein” isimli kimyasala rastlandı. Bunun üzerine İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ürün için toplatma kararı aldı. 17 Mayıs’ta alınan karar tüm illerdeki sağlık müdürlüklerine bildirildi. Ürünün özellikle 1 Mayıs 2017 üretim tarihli serisinin aktarlar, baharatçı ve destek ürün satan yerlerden acil olarak toplanılarak imha edilmesi talimatı verildi.

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3 HAFTADAN FAZLA KULLANMAK ZARARLI

Fenolftalein; asit baz ayracı olarak kullanılan kimyasal olarak biliniyor. Tıpta kabızlık ve sindirim sitemi bozukluklarının kısa süreli tedavilerinde ilaçlarda yer alan etken bir madde. Aşırı dozda veya kronik kullanımında bağımlılık yapıyor. Yan etki olarak düzensiz kalp atımı, kas krampları, yorgunluk veya halsizlik ile ortaya çıkan elektrolit dengesizliğine yol açıyor. Bulantı ve kusma görülebiliyor. Öte yandan hayvanlar üzerinde yapılan uzun süre yüksek doz uygulamalarında kanserojen etkiler tespit edildi. Bu etkinin insanlarda da görülebileceği nedeniyle 3 haftadan fazla kullanılmaması tavsiye ediliyor. Fenolflatein ayrıca polislerin kriminal incelemelerinde olay yerinde ya da suç aletinde kan olup olmadığını belirlemede kullandığı bir kimyasal. PH değeri üzerinden renk tepkimesi vermesi nedeniyle madde, tekstil ve oyuncak sanayinde renk değiştiren ışıklı oyuncaklarda kullanılıyor.

KURBANLAR ARTIYOR

Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 2007 yılında hayatını kaybeden Kanal 1 Televizyonu Bilgi İşlem Müdürü Ertan Geyik’in (42) fazla kiloları nedeniyle, kullandığı ve internetten aldığı Lida adlı hapı kullandığı belirtilmişti. Arkadaşları, Geyik’in ilacı kullanmaya başladıktan sonra bir anda 10 kilo zayıfladığını anlattı.

2012 yılında Balıkesir’de bir güvenlik firmasının ortaklarından 33 yaşındaki Nilüfer Gülmez, kullandığı zayıflama ilaçları yüzünden fenalaşarak hastaneye kaldırılmış 30 gün sonra da hayatını kaybetmişti. Gülmez’in yakınları genç kadının ilaçları radyo reklamından ve internet ortamından temin ettiği bilgisini vermişti.

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Isparta’da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Yeşim Kılıç, kaldığı özel yurdun odasında 2012 yılında ölü bulundu.Yeşim Kılıç’ın odasındaki bir poşet içerisinde, genellikle zayıflamak isteyenlerin internetten sipariş yoluyla satın aldıkları 20’ye yakın ’biber hapı’ bulundu.

Adana Çukurova Üniversitesi’nde 29 yaşındaki tekniker Mustafa Yiğit, 2017 yılında internet üzerinden zayıflama hapı siparişi verdi. İlacı kullanmaya başlayan Yiğit, rektörlük binasında rahatsızlandı. Arkadaşlarına kalbinin sıkıştığını söyleyen Yiğit, kurtarılamadı. Arkadaşları Yiğit’in sabah akşam bu ilacı aldığını ileri sürdü.

İstanbul’da hemşirelik yapan 20 yaşındaki Gülşah Pamuk, görevi başındayken hayatını kaybetti. İlk etapta kalp krizi geçirdiği belirlenen genç kızın bir süredir kilo vermek için ilaç kullandığı ve kısa bir sürede 15 kilo verdiği ileri sürüldü. Genç hemşirenin kullandığı ilaçların kalp krizini tetiklediği iddia edildi.

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İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde, 2016 yılında iddialara göre internetten aldığı zayıflama hapını içtikten sonra fenalaşan lise öğrencisi 15 yaşındaki Belgin Elmalı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Bursa’nın Yıldırım İlçesi Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan 40 yaşındaki Hülya Işıkçı, 2010 yılında zayıflamak için kırmızı biber hapı kullanınca hayatından oldu. Dört ay önce denediği bir elbise kendisine uymayınca zayıflamaya karar veren Işıkçı, internet üzerinden kaçak olarak satılan Pepper TIME aldı.

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Lida ilaç zayıflama ilacı Sağlık Bakanlığı

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