Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Balıkesir’de 35 yaşındaki Nilüfer Gülmez’in hayatını kaybettiği zayıflama ilacıyla ölüm soruşturmasında ifadelerde ilaçların internet ortamından alındığı ve ilaç niteliği taşıdığı bilgileri üzerine savcılık Lida isimli ürünle ilgili ayrı bir soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu, soruşturmada ismi geçen internet sitesi üzerinden ‘Li Da Daidaihua Weight Loss Capsules’ isimli ilacı sipariş vererek analiz için laboratuvara gönderdi. Siteye erişim de durduruldu.

ACİL KODUYLA UYARI



Vatan Gazetesi'nden Mehmet Ali Demir'in haberine göre, Kurumun analize gönderdiği numune üzerinde yapılan incelemeler skandal bir gerçeği ortaya çıkarttı. Ürünün içinde başta ilaç sanayinde laktasif ilaç etken maddesi olmak üzere tekstil ve oyuncak sanayinde de kullanılan asit baz ayracı olan “Fenolftalein” isimli kimyasala rastlandı. Bunun üzerine İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, ürün için toplatma kararı aldı. 17 Mayıs’ta alınan karar tüm illerdeki sağlık müdürlüklerine bildirildi. Ürünün özellikle 1 Mayıs 2017 üretim tarihli serisinin aktarlar, baharatçı ve destek ürün satan yerlerden acil olarak toplanılarak imha edilmesi talimatı verildi.