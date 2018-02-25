Bu ilçede, vasiyet üzerine mezar taşına silah figürü işleniyor

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Tonya ilçesinde mezar taşlarında yer alan tabanca ve tüfek figürleri dikkat çekiyor. Figürler, silah sevgisiyle tanınan vatandaşların ölümünden sonra vasiyetleri üzerine mezar taşlarına işleniyor. Tonya ilçesinde ilginç bir gelenek günümüzde de yaşatılıyor. Silah sevgisi ile bilinen ilçede vatandaşlar, ölmeden önce yakınlarına mezar taşlarına tabanca ve tüfek figürleri yaptırılmasını vasiyet ediyor. Yakınlarınnı vasiyet üzerine tüfek ve tabanca figürleri yer alan mezar taşları yaptırılıyor. Genç yaşta vefat eden ağabeyi Ahmet Kalyoncu’nun silah sevgisi olduğunu anlatan Hacı Salih Kalyoncu, vasiyet üzerine mezar taşına tabanca figürü işlettiklerini söyledi. Kalyoncu “İlçemizde silah sevgisi çok. Benim ağabeyim genç yaşta vefat etti. Onun vasiyeti üzerine mezar taşına silah figürü yaptırdık. Silaha olan sevgisinde dolayı bunu yaptırdık” dedi. ‘BİZİM SİLAHIMIZ KALEM OLMALI’ İlçe esnaflarından Ayhan Bozoğlu, yörelerinde silah sevgisinin üst düzeyde olduğunu belirterek “Herkesin eli silah tutmalı, kullanmayı becermeli. Ancak, silah devlete has. Bizim en önemli silahımız kalem olmalı. Silaha ihtiyacımız yok, topyekûn eğitime ihtiyacımız var” diye konuştu. ‘DEDELERİMİZDEN KALAN BİR SEVGİ’ Tonyalı olan Trabzonsporlular Derneği Başkanı Mustafa Baki de ilçede kimsenin adam vurmak için silah taşımadığını dile getirerek, “Tonyalı gençler silahı sever. Dedelerimizden kalan bir sevgidir. Yaylada, bir dağda silah atana, diğer dağdaki kişi silah atarak karşılık vermezse mahcup düşer. Tonyalı, adam vurmak için silah taşımaz. Genç yaşta ölenlerin bu sevdasını belirtmek için mezar taşlarına da silah resimleri yapılır” diye konuştu. İlçe sakinlerinden Osman Günaydın (81) ise 60 yıldan fazla silah taşıdığını anlatarak, "1974’ten beri ruhsatlı silahım var. Babadan kalma silahların hatırası önemlidir. İlçede orta yaşlılar, en çok silah taşıyan gruptur. Yaşlılar, yıllarca silah taşıdı, yaşları ilerleyince bu alışkanlıklarından vazgeçtiler. Bu bir sevgidir” dedi. KADINLARDA SİLAH TAŞIYOR Silaha olan düşkünlüğün gelenek halini aldığı Tonya ilçesinde erkekler gibi kadınlar da silah taşıyor. Kadınlar kırsalda evlerinden uzakta özellikle yaylalardaki bağ bahçe işlerine giderken tabanca ya da tüfeklerini de yanlarında bulunduruyor.