BÜ ile GTÜ arasında iş birliği protokolü imzalandı

BİNGÖL (AA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Programı" kapsamında pilot üniversite seçilen Bingöl Üniversitesi (BÜ) ile aynı proje kapsamında araştırma üniversitesi seçilen Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı.
BÜ Konferans Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan BÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, 42 üniversite arasından pilot üniversite seçildiklerini belirtti.
"Pilot üniversite kapsamında hazırlanan çok sayıda proje var. Bu projeler değerlendirmeye alındı. Bunlardan bir kısmı da sonuçlandırıldı." diyen Çapak, geriye kalan projelerin de en kısa zamanda sonuçlandırılacağını söyledi.
BÜ'nün proje sonuçlanmalarının ardından sahaya inmiş olacağına işaret eden Çapak, "Bu projede hem YÖK hem de Kalkınma Bakanlığı ile çalışıyoruz. Onlarla da zaman zaman bir araya geliyoruz. Koordineli olarak çalışmalarımız devam ediyor. İlde ve bölgede üniversite olarak güzel şeyler yapacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.
Marmara Bölgesi gibi sanayinin bulunduğu bir bölgede olan GTÜ'nün önemine değinen Çapak, "Bir araştırma üniversitesi ile pilot üniversite arasında bağ olsun istedik. Bir araştırma üniversitesi ile yürümek bizim için çok önemli." dedi.
GTÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ise yapılan protokolün iki üniversite için de son derece önemli olduğunu belirtti.
"Bu protokol ile ortaklaşa bilgi ve bilim üretmenin ilk temellerini atmış olacağız." ifadesini kullanan Aslan, her iki üniversitenin akademisyenlerinin, yakalamış oldukları bu güzel fırsatı gerçekleştirecekleri hedef odaklı projelerle ülkenin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli ürünlerle taçlandırabileceğini vurguladı.
Aslan, atılan bu iş birliği temellerinin hedefine ulaşmasını ülke ve her iki bölge insanına katkı sağlamasını diledi.
Konuşmaların ardından Prof. Dr. Çapak ve Prof. Dr. Aslan tarafından iş birliği protokolü imzalandı.
Törene, Bingöl Valisi Ali Mantı ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi ile rektör yardımcıları, dekanlar ve öğretim üyeleri de katıldı.
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