"Bu ilişkiyi kurtarmak hala mümkün"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'yle iyi ilişkilere sahip olma niyetinde olabilir. Kuşkusuz bu ilişkinin karşılıklı saygı ve müşterek çıkarlar temelinde gelişmesi halinde bu yaklaşım karşılık bulacaktır ancak Türkiye'yi tehdit etmek, ilişkilere zarar vermek dışında hiçbir sonuca hizmet etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın, Daily Sabah gazetesinde "Türkiye-ABD ilişkileri" konulu yazı kaleme aldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nin son yıllarda yaptıklarının, Türkiye'de hem resmi yetkililer hem de kamuoyu nezdinde ciddi güven krizine sebep olduğunu belirten Kalın, DEAŞ ile mücadele etmek için kurulan uluslararası koalisyonun üyesi Türkiye'nin, teröristlerin İncirlik Üssü'nden vurulmasına izin verdiğini ifade etti.

Kalın, ancak ABD'nin, Rakka operasyonunda Türk ordusu yerine CIA tarafından bile "terör örgütü PKK'nın Suriye kolu" olarak tanımlanan YPG ile iş birliği yaptığını hatırlattı.

Washington'ın, bölücü terör örgütüyle yaptığı bu anlaşmanın "geçici, al-ver ilişkisine dayalı ve taktiksel" olduğunu söyleyerek kendini savunmaya çalıştığını kaydeden Kalın, "Ancak bu plan, geçen yıl Trump yönetimi tarafından tekrar onaylandı. Trump yönetiminin kendisini CENTCOM stratejisinden uzaklaştırmaya çalıştırdığı doğru. Bu kapsamda YPG'li teröristlerin, Menbiç'ten çekilmesi için bir yol haritası hazırlandı ancak somut bir politika değişimi olmaması, Türkiye-ABD ilişkisini bozmaya devam ediyor. Bu çerçevede ABD'nin bugünlerde Esad rejimiyle görüşmelerde bulunan YPG ile iş birliğini sona erdirmesi, Türkiye’nin meşru bir talebidir." görüşünü paylaştı.