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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 00:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli rüzgar uyarısı geldi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamı için kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün (29 Mart) akşam saatlerine kadar Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında yer yer yoğun olmak üzere toz taşınımı beklendiği için hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, bugün bölge genelinde rüzgarın güneyli yönlerden yer yer kuvvetli 40 ila 60 kilometre hızla esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği bildirildi.

DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu geçmesi, aralıklı yağmurlu olmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, bölge genelinde gece saatlerinden bu akşama kadar esmesi beklenen kuvvetli fırtınanın 90 kilometre hızda olabileceği tahmin ediliyor.

Söz konusu hadisenin Erzurum, Erzincan, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Kars genelinin güney yönlerinden kuvvetli rüzgar, zaman zaman kuvvetli fırtına şekilde olacağı öngörülüyor.

Yetkililer, yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba zehirlenmeleri, toz taşınımı ve çamur şeklinde olacak muhtemel yağışlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında da bulundu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkili oldu. İstanbul'da sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi beklenirken akşam saatlerinden itibaren il genelinde aralıklı sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Marmara ve Ege'de 2 ila 4 derece azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

(AA)

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