HABER

Bu kadınla birlikte olanlar hastaneye başvursun!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin yaptığı operasyonda hem fuhuş yaptığı hem de fuhuşa aracılık ettiği iddiasıyla tutuklanan Gürcistan uyruklu kadının yapılan sağlık kontrolünde, AIDS'li olduğu ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri Kozan'ın Yarımoğlu Mahallesi Özcanlı Sokak üzerinde bulunan üç evde yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırıldığı, kadınların tehditle alıkonulduğu ihbarını aldı. Polis 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaptıktan sonra 4 Mayıs günü 300 polisle şafak vakti baskın yaptı. 300 polisin katıldığı baskında şüphelilerin kaçmaması için tüm ana ve ara yollarda güvenlik tedbiri alındı.

Ayrıca ekipler drone ile operasyon boyunca izleme yaptı. Evlere giren polis, yaptıkları aramalarda Kadir O. ile birlikte M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S.'yi gözaltına alırken, fuhuş yapan ve fuhuşa aracılık eden Gürcistan uyruklu 6 kadını da yakaladı. Kadınlar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Zührevi Hastalıklar Hastanesine götürüldü.

fuhus

18 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bu arada, sorgulanan zanlılardan K.O., M.T., Y.O., M.B., A.B., K.B., M.T., S.Ö., A.Y., T.Ş., A.A., U.T., G.K., O.K., T.Y., E.Y., O.A. ve M.S. işlemlerinin ardından, 'Hürriyeti yoksun kılmak, zorla fuhuş yaptırmak, fuhuşa yer temini etmek, gasp, insan ticareti yapmak' suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 18 şüpheli tutuklandı.

BİRLİKTE OLANLARIN HASTANEYE BAŞVURMASI GEREKİYOR

Bu arada, geçtiğimiz günlerde yabancı uyruklu kadınların sağlık kontrolü sonuçları geldi. 6 yabancı uyruklu kadından biri olan ve tutuklanan Marekhi S. (49) isimli Gürcistan uyruklu kadının AIDS'li olduğu öğrenildi. Kadının Kozan'da birlikte olduğu erkeklerin hastanelere başvurması, AIDS olup olmadıklarını kontrol ettirmeleri gerektiği bildirildi.

İHA

PARTNERYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yoluYatakta ne istediğinizi söylemenin 6 basit yolu
Günlük burç yorumları: 10 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)Günlük burç yorumları: 10 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)
Milli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri belli olduMilli Eğitim Bakanlığının görev ve yetkileri belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Emniyet Kozan fuhuş aids

En Çok Okunan Haberler

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

Reuters objektifine yansıdı: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'hazır ol'da!

İstanbul'da korku dolu anlar! Kahraman baba çocuklarını kurtardı

İstanbul'da korku dolu anlar! Kahraman baba çocuklarını kurtardı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ofisler oluşturuldu! Görevleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ofisler oluşturuldu! Görevleri belli oldu

Taksim Meydanı'nda taciz skandalı! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Taksim Meydanı'nda taciz skandalı! Genç kadın gözyaşlarına boğuldu

Günlük burç yorumları: 10 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)

Günlük burç yorumları: 10 Temmuz Salı İrem Su'dan burç yorumları (9-15 Temmuz haftalık burç yorumları)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.