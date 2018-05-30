"Bu kafanın işi gücü yatırımlara 'tamam'..."

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin kendisine diz çöktürmek isteyen bütün uluslararası güçlere gerek ekonomik alanda, gerekse siyasi alanda cevap vererek yoluna devam etmesi lazım." dedi.
Bakan Kurtulmuş, Arnavutköy Ordulular Derneği'nin belediye binası yerleşkesindeki iftar programında, Myanmar hükümeti ve dünya ülkelerinin, Arakanlı Müslümanların "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için katledilmesine seyirci kaldığını, Türkiye'nin oradaki Müslümanlara yardım eli uzattığını, yaralarını sardığını ve dertlerine ilaç olmaya çalıştığını belirtti.
Birçok Müslüman ülkenin Türkiye'nin geleceği için dua ettiğini dile getiren Kurtulmuş, söz konusu ülkelerin Türkleri "baba" ya da "ağabey" gibi gördüklerini söyledi.
Türkiye'nin güçlenmesini isteyen ülkelerin 15 Temmuz darbe girişi sırasında sokaklara çıkıp gösteriler yaparak, girişimin başarısız olması için dua ettiklerini ifade etti.
Türkiye'nin büyük bir millet varlığına sahip olduğuna değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:
"Türkiye'nin daha güçlü yönetilmesi lazım. Türkiye'nin kendisine diz çöktürmek isteyen bütün uluslararası güçlere gerek ekonomik alanda, gerekse siyasi alanda cevap vererek yoluna devam etmesi lazım. Ekonomik olarak daha kalkınmış bir Türkiye, kazandığını parayı halkıyla daha adil bölüşen bir Türkiye, sözü daha itibarlı bir Türkiye, bunun için önümüzde bir fırsat var. Bu anlamda 24 Haziran seçimleri sadece kimi milletvekili, kimi cumhurbaşkanı seçeceğiniz bir seçim değildir. Türkiye tam anlamıyla bir bağımsızlık mücadelesi verirken, bir istiklal ve istikbal mücadelesi verirken bu istikamette daha güçlü şekilde yoluna devam etmelidir."
- "Karanlık bir el, Türkiye'nin araba yapmasına mani oldu"
Seçim çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, "Birileri 'tamam" diyor. Bu kadar çok yatırıma gerek yok, bu kadar çok yatırım yapmayın, artık 'tamam' diyorlar. Bir tanesi diyor ki 'gelirsek araba yaptırmayacağız'. Öteki diyor ki, 'Çanakkale köprüsünü yaptırmayacağız'. Ben bu lafları çok duydum. Aynı kafa, aynı zihniyet 'tamam bunları yaptırmıyoruz' diyordu vakti zamanında. Sayın İnce kalkmış, 'ben araba projesini iptal edeceğim' diyor. Ya arkadaş senin feriştahın zaten bu araba projelerini durdurmak için gayret etti." ifadesini kullandı.
Türkiye'nin 1960'lı yıllarda kendi arabasını üretmek istediğini ancak karanlık güçlerin buna engel olduğunu aktaran Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Türkiye arabasını yaptı. Ne zaman yaptı? 1960'da yaptı. Ama maalesef bir karanlık bir el, Türkiye'nin araba yapmasına mani oldu. Eğer Türkiye 1960'larda arabasını yapsaydı bugün uçağını yapacak, bugün tankını yapacaktı. 1978'de Türk Uçak Sanayi A.Ş İtalyan firmasıyla birlikte savaş uçağı yapmak için harekete geçti. Anlaşma imzalanacak, masaya İtalyanlar oturdu, bizim taraf yok. Karanlık odadan bir telefon, 'bu anlaşmayı imzalamayacaksınız'. Türkiye 1978'de savaş uçağını başlatmış olsaydı, bugün Türkiye 'birileri bize F35'leri verir mi vermez mi' bunu konuşmaz, kendi yerli uçağını yapmış bir ülke olurdu. Bu kafa aynı kafadır. Onlarca yıl geçer ama değişmez. Bu kafanın işi gücü yatırımlara 'tamam', gelişmeye 'tamam', kalkınmaya 'tamam'... Bunlar neye devam derler? Siyasi polemiğe devam, Türkiye'nin milli şahsiyetli dış politika ya da Türkiye'nin milli bir sanayi geliştirmesi konusunda her türlü tartışmaya devam. Artık millet bunları biliyor, millet diyor ki biz Türkiye'nin daha ileriye gitmesi için, tam manasıyla yerli, milli ve güçlü bir ülke ve ülke ekonomisi olmasını sağlamak için durmayacağız, yolumuza devam edeceğiz."
Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin desteğiyle 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin seçilmiş ilk cumhurbaşkanı olacağına inandığını sözlerine ekledi.
İYİ Parti YİK üyesi Kerim Yılmaz tutuklandı
Fransa: ABD gümrük tarifeleri ile saldırır ise Avrupa yanıt verir
Pervin Buldan HDP'nin alacağı oy oranını son anket sonuçlarına göre açıkladı
FEMEN'in 24 Haziran tavrı ne olacak?
Denizli'de akılalmaz olay! 'İyi gelir' diyerek sırtını çiğnedi, hayatının şokunu yaşadı!
Kars'ta öfkeli koca dehşeti! 8 aylık hamile eşini defalarca bıçakladı!
Türkiye ile ABD arasında Münbiç için 3 aşamalı plan
CHP'nin TRT kararı belli oldu! 10 bin kişiyle protesto
Gören hayrete düştü! Çarşaflı halinden eser yok
Türkiye'de hayrete düşüren görüntü
Sadece IQ'su 146 ve üzeri olan insanlar bu matematik testini geçebiliyor
3 milyon sınav kitapçığı için 3 hafta 'hapis'
Apple, 2019’un iPhone’ları için önemli bir karar aldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum