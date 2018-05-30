"Bu kafanın işi gücü yatırımlara 'tamam'..."

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin kendisine diz çöktürmek isteyen bütün uluslararası güçlere gerek ekonomik alanda, gerekse siyasi alanda cevap vererek yoluna devam etmesi lazım." dedi. Bakan Kurtulmuş, Arnavutköy Ordulular Derneği'nin belediye binası yerleşkesindeki iftar programında, Myanmar hükümeti ve dünya ülkelerinin, Arakanlı Müslümanların "Rabbimiz Allah'tır" dedikleri için katledilmesine seyirci kaldığını, Türkiye'nin oradaki Müslümanlara yardım eli uzattığını, yaralarını sardığını ve dertlerine ilaç olmaya çalıştığını belirtti. Birçok Müslüman ülkenin Türkiye'nin geleceği için dua ettiğini dile getiren Kurtulmuş, söz konusu ülkelerin Türkleri "baba" ya da "ağabey" gibi gördüklerini söyledi. Türkiye'nin güçlenmesini isteyen ülkelerin 15 Temmuz darbe girişi sırasında sokaklara çıkıp gösteriler yaparak, girişimin başarısız olması için dua ettiklerini ifade etti. Türkiye'nin büyük bir millet varlığına sahip olduğuna değinen Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Türkiye'nin daha güçlü yönetilmesi lazım. Türkiye'nin kendisine diz çöktürmek isteyen bütün uluslararası güçlere gerek ekonomik alanda, gerekse siyasi alanda cevap vererek yoluna devam etmesi lazım. Ekonomik olarak daha kalkınmış bir Türkiye, kazandığını parayı halkıyla daha adil bölüşen bir Türkiye, sözü daha itibarlı bir Türkiye, bunun için önümüzde bir fırsat var. Bu anlamda 24 Haziran seçimleri sadece kimi milletvekili, kimi cumhurbaşkanı seçeceğiniz bir seçim değildir. Türkiye tam anlamıyla bir bağımsızlık mücadelesi verirken, bir istiklal ve istikbal mücadelesi verirken bu istikamette daha güçlü şekilde yoluna devam etmelidir." - "Karanlık bir el, Türkiye'nin araba yapmasına mani oldu" Seçim çalışmalarına da değinen Kurtulmuş, "Birileri 'tamam" diyor. Bu kadar çok yatırıma gerek yok, bu kadar çok yatırım yapmayın, artık 'tamam' diyorlar. Bir tanesi diyor ki 'gelirsek araba yaptırmayacağız'. Öteki diyor ki, 'Çanakkale köprüsünü yaptırmayacağız'. Ben bu lafları çok duydum. Aynı kafa, aynı zihniyet 'tamam bunları yaptırmıyoruz' diyordu vakti zamanında. Sayın İnce kalkmış, 'ben araba projesini iptal edeceğim' diyor. Ya arkadaş senin feriştahın zaten bu araba projelerini durdurmak için gayret etti." ifadesini kullandı.