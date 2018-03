Bu kahvede kitap okuyana, çay ücretsiz

Aydın’ın Söke İlçesi Ağaçlı Mahallesi’nde 6 yıldır kahvehane işleten Haluk Yalçınöz, farklı bir kampanyaya imza attı. Kahvede kitaplık oluşturan Yalçınöz, kitap okuyan müşterilerine çayı ücretsiz olarak veriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan okuma-yazma seferberliğine bir destek de Aydın’dan geldi. Söke’nin Ağaçlı Mahallesinde kahvehane işleten Haluk Yalçınöz, kahvehanesinde oluşturduğu kitaplık sayesinde hem mahalledeki okuma oranını arttırıyor, hem de vatandaşların genel kültürlerini geliştirmesine katkı sağlıyor. Yalçınöz, başlattığı ‘kitap okuyana çay ücretsiz’ kampanyası ile de kitap okuyan mahalle halkına çay ikram ediyor.

“Bu uygulama tüm Türkiye’ye örnek olmalı”

Mahallelerinde başlatılan bu uygulamanın tüm Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyleyen 65 yaşındaki Mustafa Özsümer, “Ağaçlı mahallesinde başlatılan Her insanın yüksekokul okumaya imkanı olmayabiliyor. Ancak insanlar her türlü bilgiye kitaplar sayesinde ulaşabiliyor. Osmanlı ve Türk tarihinden tutun da coğrafi bilgilere kadar her şeyi kitaplardan öğrenebiliyoruz. Her ne kadar büyük bir kütüphane olmasa da bir kütüphanemiz var. Her kahvede bu tarz uygulamalar başlatılmalı, insanlar kahveleri oyun oynama, sigara içme amaçlı değil, boş vakitlerini öldürme amaçlı görmemeli. Okuyan insan hiçbir şey kaybetmez, aksine bilgisini arttırarak kendini geliştirir. Kitap insanı birçok kötü alışkanlıklardan da uzak tutuyor. Haluk beye başlattığı bu kampanyadan dolayı teşekkür ediyor, tüm kahvehanelere bu uygulamanın örnek olmasını diliyoruz” dedi.

“Dağdaki çoban da okuyor”

Uygulamanın müşteriler tarafından benimsendiğini kaydeden kahve işletmecisi Haluk Yalçınöz, “Kahvelerde tavla ve okey gibi oyunlar ile boşa giden çok büyük bir enerji var. 6 yıl önce kahvemi devraldım. Kahve işletmeciliği ilk kez yaptığım bir işti ve farklı bir şeyler yapmak istedim. Hemen evimden 20 kitap getirerek küçük bir kitaplık yaptım. Ancak o zamanlar istediğim ilgiyi göremedim. İnsanları okumaya sevk etmek için ne yapabilirim diye düşünürken aklıma bu fikir geldi ve bu uygulamayı başlattım. Müşterilerim de bu uygulamayı çok sevdi. Mahallemiz turistik yerlere yakın bir yer. Yol üzerinde olduğumuz için şehir dışından da çok müşterimiz oluyor. Bu kampanyamız müşterilerimiz sayesinde yurt genelinde de duyuruldu. Bir çok ilden ilçeden kitap bağışları ile kütüphanemizi daha da zenginleştirdik. Mahalle halkımız kitap okumanın ne kadar önemli olduğunu anladı. Müşterilerimiz evdeki eşlerine ve çocuklarına buradan kitap alarak götürmeye başladı. Dağda çobanlık yapan arkadaşlarımız da buradan 5-6 kitap alıp gidiyor. Kitapları okuduktan sonra gelip tekrar yenileri ile değiştiriyor” diye konuştu.

“Amacımız ülkemize yarar sağlamak”

Amaçlarının kar etmekten öteye yararlı işler yapmak olduğunu ifade eden Yalçınöz, “Her zaman para kazanmak, kar etmek durumunda değiliz. Ülkemiz için, insanlarımız için yararlı işler yapmanın peşindeyiz. Vatandaşlarımızın gelip, okey ve tavla oynamak yerine zamanını kitap okuyarak değerlendirmesi yönünde başlattığımız bu kampanya biz var oldukça devam edecek” ifadelerini kullandı.