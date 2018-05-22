Bu kampüse sadece öğrenciler gelmiyor

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi Karaağaç Kampüsü, müze ve galerilerle turizmde yeni bir çekim merkezi olma yolunda ilerliyor.

Üniversitenin Güzel Sanat Fakültesi'nin bulunduğu yerleşke, öğrencilerin yanı sıra müze ziyaretçisi turistlerin de yoğunluk oluşturduğu bir alan olarak öne çıkıyor.

Karaağaç Yerleşkesi'nde yer alan Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, İlhan Koman Resim ve Heykel Müzesi, Güngör Arıbal Sergi Salonu, Edirne Tren Garı, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan tarihi gar binası ve Lozan Anıtı tarih meraklılarını kendisine çekmeye devam ediyor.

Her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası bu yıl da dopdolu geçiyor. Sultanlar şehri Edirne'yi ziyarete gelenler, Karaağaç Yerleşkesi'ndeki girişi ücretsiz müzelere uğramadan gitmiyor. Müzeleri ziyaret edenler özellikle kara tren ve Lozan Anıtı önünde de mutlaka fotoğraf çektiriyor.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müzeciliğe çok önem verdiklerini söyledi.

Üniversite bünyesindeki Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nin bir prestiji haline geldiğini belirten Tabakoğlu, "Bu müzemizle birlikte, Karaağaç'ta çok güzel tarihi bir binamız var mimar Kemaleddin eseri. Ve orası Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılıyor. Bu yerleşkede Milli Mücadele ve Lozan Müzesi, Edirneli sanatçı İlhan Koman'ın resim ve heykel müzesi, kıymetli sanatçımız Güngör Arıbal'ın bize devrettiği eserlerden oluşan sergi salonu yer alıyor. Karaağaç yerleşkesini olduğu gibi müzeler kampüsü haline getirmek istiyoruz. Kültür sanat anlamında Edirne'ye ciddi katkısı olacaktır. Müzelerimiz özellikle hafta sonunda yoğun ilgi görüyor." diye konuştu.