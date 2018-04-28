ÖZGÜR ALANTOR - Barındırdığı riskler nedeniyle rehbersiz girmenin yasak olduğu Valla Kanyonu, dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösteriliyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'nda geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loş Vadisi Hamitli köyünden çıkılabiliyor.

Derinliği yer yer bin 100 metreyi bulan ve pek çok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen bölge "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak değerlendiriliyor.

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği (KASTOD) Başkanı Serkan Mütevelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyonun çok zorlu bir parkur olduğunu söyledi.

Valla Kanyonu'nun Küre Dağlarının muhteşem güzelliğini sunduğunu dile getiren Mütevelli, "Yeşili, doğası ve temiz havasıyla mükemmel bir güzergah." dedi.

Tehlikeli bir parkur olması nedeniyle kanyona rehbersiz girilmesinin yasaklandığına işaret eden Mütevelli, "Girmek isteyen kişilerin yanında mutlaka profesyonel rehber bulunmak zorunda. Çok zorlu olduğu için rehbersiz geçiş hayati tehlikeler oluşturabilecek bir kanyon." ifadesini kullandı.