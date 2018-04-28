HABER

Bu kanyona rehbersiz girmek "yasak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 11:24 | Son Güncelleme

Uzunluğu 12, derinliği ise yer yer 1,1 kilometreyi bulan ve riskleri nedeniyle rehbersiz geçişe izin verilmeyen Valla, dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösteriliyor - Bölgede rehberlik yapan Kaya: - "Geriye dönüşü olmayan bu kanyonun yüzde 60'ını göletlerden yüzerek geçiyorsunuz" - "1100 metrelik derinliği nedeniyle yanlardan giriş ve çıkış mümkün değil, tırmanma imkanı da yok. Kanyonu 5-6 kişilik ekip 2 günde geçebilir"

ÖZGÜR ALANTOR - Barındırdığı riskler nedeniyle rehbersiz girmenin yasak olduğu Valla Kanyonu, dünyanın en derin ve geçişi en zor kanyonları arasında gösteriliyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bağlı Muratbaşı köyü Kanlıçay mevkisinden girilen Valla Kanyonu'nda geri dönmek mümkün olmadığından ancak 12 kilometre yürüdükten sonra Cide ilçesine bağlı Loş Vadisi Hamitli köyünden çıkılabiliyor.

Derinliği yer yer bin 100 metreyi bulan ve pek çok risk barındırması nedeniyle geçişi en zor kanyonlar arasında gösterilen bölge "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak değerlendiriliyor.

Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği (KASTOD) Başkanı Serkan Mütevelli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kanyonun çok zorlu bir parkur olduğunu söyledi.

Valla Kanyonu'nun Küre Dağlarının muhteşem güzelliğini sunduğunu dile getiren Mütevelli, "Yeşili, doğası ve temiz havasıyla mükemmel bir güzergah." dedi.

Tehlikeli bir parkur olması nedeniyle kanyona rehbersiz girilmesinin yasaklandığına işaret eden Mütevelli, "Girmek isteyen kişilerin yanında mutlaka profesyonel rehber bulunmak zorunda. Çok zorlu olduğu için rehbersiz geçiş hayati tehlikeler oluşturabilecek bir kanyon." ifadesini kullandı.

- "Kanyonda akla gelmeyecek çok sayıda doğal tuzak var"

Bölgede rehberlik yapan Cemal Kaya da dünyada daha uzun kanyonlar bulunduğunu ama Valla Kanyonu'nun zorluğuyla ön plana çıktığını belirtti.

Kanyona girdikten sonra geri dönüşün mümkün olmadığını vurgulayan Kaya, "Bin 100 metrelik derinliği nedeniyle yanlardan giriş ve çıkış mümkün değil, tırmanma imkanı da yok. Kanyonu 5-6 kişilik ekip 2 günde geçebilir." diye konuştu.

Kanyonun pek çok risk barındırdığını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Kanyonda akla gelmeyecek çok sayıda doğal tuzakla karşılaşıyorsunuz. Küçüklü büyüklü 40'ı aşkın şelale var. Kayalar arasında girdaplar bulunuyor. Bunlar insanı vakumlayarak içine çekiyor. Ne yazık ki bir daha çıkamazsınız. Geçmiş yıllarda böyle bir olay yaşanmıştı. Duvarlardan dökülen kayalar bazen yürümenizi etkiliyor. Sel ve yağışlar nedeniyle tabanda değişimler oluyor. Suyun altında görünmeyen kayalar olabiliyor. Bu nedenle sezon başında ilk kez giriş yaparken nerede ne olduğunu tespit etmeden suya dalamıyoruz. Önce suya girip içinde herhangi bir tuzak olup olmadığını kontrol ediyoruz. Bir şey yoksa göletlerden yüzerek geçişi hızlandırıyoruz. Geriye dönüşü olmayan bu kanyonun yüzde 60'ını göletlerden yüzerek geçiyorsunuz."

- "Rehbersiz geçişlere kesinlikle izin verilmiyor"

Eğitim verilmeden kimsenin kanyona sokulmadığının altını çizen Kaya, "Eğitimsiz insanların buradan geçmesine izin vermiyoruz. İp inişleri, su mücadelesi, işaret dili ve kanyon bilgisinin olması gerekiyor. Bilgisi olmayanları kısa bir eğitimden geçiriyoruz. Hazır hale geldiklerini düşündüğümüzde rehber eşliğinde geçmeleri sağlanıyor. Rehbersiz geçişlere kesinlikle izin verilmiyor." diye konuştu.

Kaya, kanyonun yeterince tanınmadığını dile getirerek, "Türkiye ve dünya genelinde yeteri kadar tanındığını söyleyemeyiz. Tanınmış olsa ekstrem dağcıların yoğun olarak tercih edeceğini düşünüyorum. Kanyonda ekstrem dağcıların tırmanış yapacağı sayısız parkur var." dedi.

'Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!''Bahçeli, Erdoğan'ı devirmek için erken seçim kararı aldı!'
AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!AK Parti'de kritik 24 Haziran toplantısı!
Silivri'de kan donduran dehşet! İntihar ettiSilivri'de kan donduran dehşet! İntihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kanyon geçişi Kastamonu Turizm ve Otelciler Derneği Rehber Cemal Kaya Serkan Mütevelli Valla Kanyonu yürüyüş yolları

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Survivor'da Turabi, Hakan ve Anıl kavgası! Turabi diskalifiye mi olacak? 'Burası senin çiftliğin değil'

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Memurluk kalkıyor mu? Başbakan Binali Yıldırım'dan dikkat çeken açıklama

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

Yılmaz Özdil: Artık hepimiz biliyoruz ki AK Parti dönemi bitmiştir

İlginizi Çekebilir

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Yılmaz Özdil canlı yayında uyardı

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Bedelli askerlik geliyor! Başbakan Yıldırım'dan canlı yayında bedelli müjdesi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal kovuldu mu? Fox Haber sunucusundan açıklama geldi

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Fatih Portakal neden ana habere çıkmadı?

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Mevlüt Çavuşoğlu açık açık söyledi: YPG'li teröristlere müdahale edilecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Afrin kahramanı Piyade Astsubay Mehmet Can Özkan, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Ayşe Baykal yazdı: Erbakan Ödül Töreni’ni eleştirenlere bir soru…

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Adana'da çaldığı bisikleti çaldıran kişi polise şikayetçi oldu

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Son dakika! Adil Öksüz'ün yeğeni Esmaül Hüsna Öksüz tutuklandı

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 28 Nisan - Milli Piyango Sayısal Loto 1120. hafta sonuçları sorgula!

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

Son dakika! İstanbul'da FETÖ operasyonu: 63 kişi gözaltında...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.