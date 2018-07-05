- "Bu karar hukuki değildir"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının ardından Başbakanlık vekili avukatlar da, FETÖ/PDY davasında, 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin eski Bursa Valisi Şahabettin Harput'un da aralarında bulunduğu tutuklu 3 sanığın, ilerleyen yaşları dolayısıyla 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmesi kararına itiraz etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Başbakanlık vekili avukatlar Necdet Yılmaz ve Rıfat Bakan, 8. Ağır Ceza Mahkemesinin, tutuklu sanıklardan Harput, Mehmet Ali Yayıkçı ve Ali Kemal Turhan'ın, yaşlarının ilerlediği gerekçesiyle yurt dışı yasağı konularak 50'şer bin lira kefaletle tahliye edilmeleri kararından ötürü bir üst mahkemeye itirazda bulundu.

İtiraz dilekçesinde, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından yaşananlara değinilerek, "Dosyadaki yargılama, 250 vatan evladının şehit edilmesine, binlercesinin yaralanmasına sebep olan FETÖ'ye destek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, üye olma ve örgüte finans sağlama suçları yönünden yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Harput ve beraberindeki 2 sanığın sağlık sorunlarını ve ailelerini göremediklerini öne sürerek tahliye talep ettiğine değinilen dilekçede, şunlar kaydedildi: