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"Bu karardan derhal dönülmelidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 22:11 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan: "Avusturya hükümetinin, yedi caminin kapatılması ve din adamlarının sınır dışı edilmesi kararı kabul edilebilir değildir. Müslüman toplumunu rencide eden bu karardan derhal dönülmelidir"

NEVŞEHİR (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Avusturya hükümetinin yedi caminin kapatılması ve din adamlarının sınır dışı edilmesi kararının kabul edilebilir olmadığını söyleyerek, "Müslüman toplumunu rencide eden bu karardan derhal dönülmelidir." dedi.

Tezcan, CHP Nevşehir İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, Avusturya hükümetinin cami kapatma ve imamları sınır dışı etme kararına tepki gösterdi.

Kararın insan hakları, din ve vicdan hürriyeti ile bağdaşmadığını ve derhal karardan dönülmesi gerektiğini dile getiren Tezcan, şunları kaydetti:

"Avusturya hükümetinin yedi caminin kapatılması ve din adamlarının sınır dışı edilmesi kararı kabul edilebilir değildir. Müslüman toplumunu rencide eden bu karardan derhal dönülmelidir. İnsan hakları, din, vicdan ve inanç özgürlükleriyle, Avrupa değerleriyle bağdaşmaz. Bunun üzerinden tepinerek toplumu ayrıştırmayı ve insanların inançlarını rencide etmeyi uygun bulmuyoruz. Buna kimsenin hakkı yoktur."

- Kılıçdaroğlu'nun tazminata mahkum edilmesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddiaları ile ilgili mahkemece tazminat ödemeye mahkum edilmesini de eleştiren Tezcan, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Belgeleri savcılığa kendisinin verdiğini aktaran Tezcan, "Savcılar incelediler ve belgelere 'Gerçek' dedi. Ancak tazminat davasında iktidardan korkan bir hakim bir miktar tazminata hükmetmiş, kesinleşmiş bir tazminat kararı olmamasına rağmen Soylu, 'Bu tazminatları nasıl ödüyorsun, bunları takip etmezsem namerdim.' diye pehlivanca bir çıkış yapmış. Ben de diyorum ki, Sayın İçişleri Bakanı takip etmezsen namertsin. Biz de sizi takip etmezsek namerdiz." sözlerine yer verdi.

PARTNERYakaladığını görünce...Yakaladığını görünce...
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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan basın toplantısı Nevşehir

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