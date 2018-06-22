BU KEZ 500 BİN TL KEFALETLE YENİDEN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ…

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Büyükçekmece'de 4 yıl önce Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü. 5 ay önce bir milyon TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliyesine karar verilen ancak savcının itirazı üzerine tekrar tutuklanan Orhan Ünğan, bu kez 500 Bin TL kefalet ve yurtdışına çıkış yasağı konularak tahliye edildi. Karar, oybirliğiyle alındı. Ancak Ünğan başka dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden yine çıkamayacak.

DAVANIN 10. DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10. duruşmada “Adam öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Orhan Ünğan ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada tanıklar dinlendi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Orhan Ünğan'a söz verdi. Sanık Üngan, mağduriyetinin giderilmesini isteyerek, tahliyesini talep etti.