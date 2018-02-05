Bu kez başardı! Dev platform Boğaz'dan böyle geçti

İstanbul Boğazı'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz'a girdi. Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi.
Kuleleri alçaltılan platform saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler köprüsünün altından geçti. Dev petrol platformunun köprü altından geçişi havadan da görüntülendi.
Platform Karadeniz'e doğru ilerliyor. (DHA)
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