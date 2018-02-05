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Bu kez başardı! Dev platform Boğaz'dan böyle geçti

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 14:11 | Son Güncelleme

'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu 15 Temmuz Şehitler köprüsünün altından geçti.

İstanbul Boğazı'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz'a girdi. Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi.

Kuleleri alçaltılan platform saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler köprüsünün altından geçti. Dev petrol platformunun köprü altından geçişi havadan da görüntülendi.

Platform Karadeniz'e doğru ilerliyor. (DHA)

Dev platform tekrar İstanbul Boğazı'ndaDev platform tekrar İstanbul Boğazı'nda

Bu kez başardı!

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İstanbul Boğazı'ndan geçtiğimiz çarşamba günü geçmeyi deneyen ancak başarılı olamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platformu bu sabah tekrar Boğaz'a girdi.
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Dev platform, saat 10.00 sıralarında Marmara Denizi'nden Boğaz'a girdi. Kuleleri alçaltılan platform saat 12.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler köprüsünün altından geçti. Dev petrol platformunun köprü altından geçişi havadan da görüntülendi.
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Platform Karadeniz'e doğru ilerliyor.
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istanbul boğazı platform

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bilmiyorlar mu boğazlardaki köprü yüksekliklerini , ona göre inşa etsinler yada de monte yapsınlar. Nedir yani Altı üstü çelik iskelet yani. Tantanası dünyayı tuttu.
geçsinler geçsinler onlar petrolü bulsunlar bize satsınlar .
Platforma ne gerek var Antalya Çıralı'da milyon yıldır doğalgaz çıkarılmayı bekliyor.
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