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Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 00:10 | Son Güncelleme 2 saat önce

Karaköy'de sarıklı ve uzun sakallı bir grup üzerinde Yılbaşı ve Müslümanlar yazan bildiri dağıttı.

Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Karaköy'de cüppeleri ve uzun sakallarıyla dikkat çeken bir grup "tebliğci", yeni yıla dakikalar kala üzerinde "Yılbaşı ve Müslümanlar" yazılı olan bildirileri vatandaşlara dağıttı.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden grup daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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Anahtar Kelimeler:
karaköy bildiri Sarık yılbaşı istanbul müslümanlar

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Okuyucu Yorumları 114 yorum
incil dağıtanları ve hıristiyan bayramı kutlayanları haber yapmıyorsunuz amaa müslüman ülkesinde islamı tebliğ edenleri öcü gibi gösterip haber yapıyorsunuz yazıklar olsun size, ortaya çıktı ne demek müslüman türk evlatları bunlar burasıda müslüman türk yurdu TÜRKİYE,
gayet iyi yapmislar yanlislari düzeltme cabasindalar. tebrikler
@serhat_karanfil_1993 Mynet rahatsizmi oldun.incil dagitanlar batmiyor galiba
Mynet cokmu zoruna gitti,rahatsizmi etti seni.bu kadar rengini belli etme istersen;)
sapık oğlancı durzuler
uzak dur bizden,şeytanın oğlu
@yasamay hayırdır altlarinami yattın yoksa;) korkma reha muhtar sormaz;))
Adamlar Hak için uğraşıyorlar
ne var bunda??? adamlar taksimde incil dağıtırken bir yerinize batmıyor da bu kardeşlerimiz tebliğ yapınca mı batıyor size? mynet yayınlamazsan taraf tutuyorsun demektir.
kötü mü olmuş? milleti uyandırmak, günahtan kurtarmak suç mu?
bu dinsizler,provokatör ajandır,bunlara dikkat edin ,bulunduğu yerde ihbar yapılmalıdır.
dinsizin kim olduğu bariz belli
@hhoskan senhiç kanını ölçtürdünmü
Yolsuzluk, çocuklara kadınlara hatta damacanaya tecavüze karşı , haram yemeye karşı, kul hakkına girmeye karşı bildiri niye dağıtmıyorsunuz ?
@the_caliph o işleride sana bıraktık
Kıyafetleri Türk kültürüne uygunmu acaba birileri de çıkıp kılıkları için bildiri dağıtsa nasıl olur acaba bu hareketler fitne sokar müslümanlıkla alakası yok.
@aqkoo14_2017 sen camiye gitmiyonmu bizim din görevlileri nasıl
keske yolsuzluk ve cocuk istismarlarinda ayni hassayitide görsek sizlerden gercekten islam icin caba sarfediyorlar desek
@kaanoz76 o işleride senin gibilerine bıraktık .herşeyide bizden beklemeyin
aferin lan kurban olurum o sarığınıza cübbenize sizin.cahil müslümanları ne güzel uyarıyısunuz helal olsun göğsüm kabardı.
mynet papazlar incil dağıtır meydanlarda haber yapmazsın Müslüman Yurdumda Müslümanlardan belki bir kaçını düşecekleri yanlıştan kurtarırım diye tebliğde bulunanları gavur zihniyetinizle başlık atıyorsunuz, sizin gavur olduğunuzdanmıdır bu zorunuza gitmeler,
pislikler
gerici zihniyet hiç bir zaman değişmiyor. sen evinde oturursun o dışarda kutlar sanane bundan?
neydi ki niyetleri kutlamak mı noel baba gibi hediyeler dağıtmak mı yoksa müslüman ve noel kutlamalarının birarada olmayacağını anlatmak mı? iyi de bugün noel değil ve yeni bir yıl kutlanıyor. islamdan önce türklerin kutladığı bir gün. türküz di mi hala!???
Afganistan'a gidin orda tam size göre parti var haha
Allah niyetlerini Halis eylesin ve Vatana millete hayırlı eylesin inşallah
olay çıkarmamışlar sağa sola saldırmamışlar kimseye hakaret etmemişler bunun neyini haber yaptın da verdin yani
en son taksim meydanda bunların kafasını keseceksin tiplere bak
senin gibi dinsizlere ne yapmalı peki
kötü bişey mi yapmışlar müslümanız diyoruz admin neden yorumumu onaylamıyorsun
Mynet siz ne alemsiniz başında sarik üstünde cüppe var diye aşağılar gibi başlık atıyorsunuz. ayıptır burası musluman ülke haddinizi bilin
ŞARLATANLIK DİZ BOYU. ADAMLARDAKİ TİPE BAK
bide senin tipi görsekde
SUÇ DEĞİLSE DAĞITABİLİRLER!
naapmışlarki olum!!! fikrini düşüncesini anlatmış sonrada yürümüş gitmişler zaten LGBT nin İbneleri için hiç böyle bi Manşet attığınızı görmedik UFO mu gördünüz hayırdır sanki Uzaydan gelmişler gibi "şimdide Falanca yerde göründü" yani Taksimdeki gibi bişeymi yapmışlar yoo eee zorunuz ne lan!
ortada müslüman görmek zorlarına gidiyo çünkü pekala çok güzel yapmışlar müslümanlığı hatırlatarak ama anlayana işte
maşaallah
YÜZDE YÜZ ALAGEYİK SOKAĞINDAN GELİYORLARDIR...
müslümancıklar bunlar
Bu arkadaşlar...umarım kendileri gibi düşünmeyen insanları 'Vatan haini' olarak görmüyorlardır.
sarıklıııı koktun mu cübbeliiiiii koktun mu
bunları görünce israili destekleyesim geliyor
bide çocuklara tevacüzü eleştirselerya
ÇAĞDAŞ CHP LİLER BU ADAMLARI SEVMEZ!
bunlar islamiyetin soytarıları bize akıl vereceklerine kendilerine çeki düzen versinler.artık iran bile değişiyor.
admin bu nasıl başlık noel babamısın rahatsız oluyosun.
@deniz_atescelik_1999 Ben admini yakinen tanıyorum. Noel baba falan değil. Benzemiyor bile. Diğer adminler konusunda bişey diyemem. Zira vardiyalı çalışıyor bunlar.
nedemek karakoyde ortaya ciktilar bu nasil haber sananeki ibneler pisligini ortada yaparken gavurcuklar herturlu pisliği alenen yaparken insanlari hatadan dondurmek icin calisanlra bu kininiz nedir boyle hedef gostermek nedir adam gibi haber yapin illegal bir durummu var sizleri dava ederim birdaha boyle sacma hberler yapmayin helal olsun kardeslerime
adamlar kimseye zarar vermeden sizin tabirinizle demokratik bisekilde tebliğ yapmışlar. evet yılbaşı kutlamak musluman uygun bi davranis değil.burdan bende haykırıyorum
siz önce şeyhlere tapmayı bırakın, tez tövbe edip kitabı rehber edinin.
bunların alayı pedofili sapıklar
ağzın leş gibi kokuyor leş
Eee ne var bunda!!!%90 müslüman olan bir ülkede bundan daha doğal ne olabilirdi.esas haber yapılması gereken %90 müslüman olan bir ülkede yılbaşı adı altında yapılan rezillikler.
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