Bu kez de Karaköy'de ortaya çıktılar

Karaköy'de cüppeleri ve uzun sakallarıyla dikkat çeken bir grup "tebliğci", yeni yıla dakikalar kala üzerinde "Yılbaşı ve Müslümanlar" yazılı olan bildirileri vatandaşlara dağıttı.

Bir süre vatandaşlarla sohbet eden grup daha sonra bölgeden uzaklaştı.