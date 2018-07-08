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Bu kez kendi doğumunu fotoğrafladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 14:38 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, doğum fotoğrafçılığı yapan Keriman Küçük (30), kızını dünyaya getirdiği anları kendisi fotoğrafladı.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, doğum fotoğrafçılığı yapan Keriman Küçük (30), kızını dünyaya getirdiği anları kendisi fotoğrafladı. Eşi Mustafa Küçük de Keriman Küçük'ün, bu anları ölümsüzleştirirken fotoğraflarını çekti.

Fethiye'de doğum fotoğrafçılığı yapan ve pek çok hastanede yüzlerce kadının doğum anını fotoğraflayan Keriman Küçük, ikinci çocuğuna hamile kaldı. Keriman, kendi bebeğinin doğum anını fotoğraflamak istediğini hem doktoru Ayla Dönertaş hem de eşi Mustafa Küçük ile paylaştı. Fethiye'deki özel hastanin doğum servisine, 30 Haziran'da sancılar içinde gelen Keriman Küçük, doğumhaneye alındı. Küçük, normal doğumla 3 kilo 100 gram ağırlığında, 50 santimetre boyunda kız bebek dünyaya getirdi. Çektiği acıyı unutan Küçük, bebeğinin ilk anlarını ise doktorunun yardımıyla kendisi fotoğrafladı. En özel anında işini de yapmış olan Keriman Küçük'ün seramik ustası eşi Mustafa Küçük de bu anı ölümsüzleştiren fotoğrafları çekti.

'BİR YANDAN İŞ BİR YANDAN ANNELİK'

"Hamile olduğumu öğrendiğim günden itibaren o anı fotoğraflamak istiyordum" diyen Keriman Küçük, kızlarına İkra Elif ismini verdiklerini söyledi. Küçük, "Her şey 10 dakika içinde gerçekleşti. Kameramı hazırlayarak fotoğrafladım. Eşim de bizleri fotoğrafladı. Bir yandan işimi yapmak bir yandan anneliği tatmak, çok güzel bir his. En azından ona yani İkra Elif'e annesi olarak doğum anının bir anısını bırakacağım. Ömrü de umarım güzel olur" dedi.

Şu an 6 yaşındaki oğlu Kayra'nın doğum anını fotoğraflayamadığını belirten Keriman Küçük, "Yaklaşık 3 senedir doğum fotoğrafçılığı yapıyorum. İlk bebeğimi fotoğraflamadım. Sadece devletten aldığım doğum parasıyla makinemi aldım. Ondan sonra sürecim başladı" diye konuştu.

'BU ANI KAÇIRIRIM, DİYE KORKTUM'

Eşinin doğumu sırasında bebeğin dünyaya gelişini görüntüleme anını fotoğraflama işi verilen Mustafa Küçük ise o anı kaçırmaktan korktuğunu dile getirerek, "Eşim doğuma girdiğinde her şey hemen hemen hazırdı; ama ben tedirgin oldum. Daha önce hiç böyle bir deneyimim yok. O anı kaçırırım, diye çok korktum. Doktorumuz Ayla Hanım'ın yardımlarıyla birlikte gerçekleştirdik fotoğraf çekimini. Normalde çok duygusal bir insan değilimdir ama o an kendimi tutamadım, ağladım. Elimden geldiği kadarıyla eşim bebeğimizi fotoğraflarken, ben de onların fotoğrafını çektim. Çok mutluyum" dedi.

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