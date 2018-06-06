Bu kez polisler dolandırıldı

Söz konusu satış işleminde alıcı tarafın yine emniyet teşkilatı mensubu kişiler olduğu, anlaşma esnasında tarafların aynı meslekleri icra ettiği kanısına varılması ile karşılıklı güven oluşması neticesinde herhangi bir anlaşma olmaksızın alıcı mağdurun, şüphelinin belirtmiş olduğu banka hesap numarasına istenilen tutarda havaleyi gerçekleştirdiği, akabinde alıcı şahsa satın almış olduğu silahın gönderilmediği ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca, yapılan ihbar ve şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, silah alıp satımı yapılan bir internet sitesi üzerinden mağdur polis şahısların gerçek kimlik kartlarının sahtesinin yapılarak alış-satış işleminin gerçekleştirildiği tespit edildi.

İSTANBUL (AA) - Silah alıp satımı yapılan bir internet sitesi üzerinden, gerçekte polis olarak görev yapan şahıslara ait tanıtma kartlarının sahtesini yaparak, başka polislere sözde silah satışını gerçekleştirerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların gerçekleştirilmiş olduğu her eylemde mağdur ettiği emniyet teşkilatı mensubu kişilerin polis tanıtma kartlarını ruhsat veya vekaletname bahanesiyle resimlerini ele geçirdiği, söz konusu kartlar ile de 3. kişileri nitelikli dolandırmaya devam ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin "patates" olarak tabir edilen telefon hatları kullandığı, şahısların eylemlerinin tek başına işlemedikleri, dolandırıcılık eylemlerine iştirak eden şüphelilerin belirli bir iş bölümü yaparak ortak bir organizasyon çerçevesinde eylemlerini gerçekleştirdikleri iddia edildi. Aralarında polislerin de bulunduğu mağdurların ifadeleri de soruşturma dosyasına kondu.

Bu tespiteler üzerine yapılan İstanbul'da yapılan operasyon 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelileri N.A, E.K, F.K, B.K nitelikli dolandırıcılık suçundan, ayrıca şüpheli E.K ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' diğerleri ise ''suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de ifadelerini aldığı 4 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verdi.

