HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bu kez polisler dolandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 18:18 | Son Güncelleme

Silah alınıp satılan bir internet sitesi üzerinden, gerçekte polis olarak görev yapan şahıslara ait tanıtma kartlarının sahtesini yaparak, başka polislere sözde silah satışını gerçekleştirerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Silah alıp satımı yapılan bir internet sitesi üzerinden, gerçekte polis olarak görev yapan şahıslara ait tanıtma kartlarının sahtesini yaparak, başka polislere sözde silah satışını gerçekleştirerek dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 4 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca, yapılan ihbar ve şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, silah alıp satımı yapılan bir internet sitesi üzerinden mağdur polis şahısların gerçek kimlik kartlarının sahtesinin yapılarak alış-satış işleminin gerçekleştirildiği tespit edildi.

Soruşturmada, web sitesi üzerinde bulunan kullanıcıların emniyet teşkilatı mensubu kişilerin polis tanıtma kartları kullanmak üzere söz konusu site üzerinde bulunan üyeliklerle silah satışı gerçekleştirildiği tespit edildi.

Söz konusu satış işleminde alıcı tarafın yine emniyet teşkilatı mensubu kişiler olduğu, anlaşma esnasında tarafların aynı meslekleri icra ettiği kanısına varılması ile karşılıklı güven oluşması neticesinde herhangi bir anlaşma olmaksızın alıcı mağdurun, şüphelinin belirtmiş olduğu banka hesap numarasına istenilen tutarda havaleyi gerçekleştirdiği, akabinde alıcı şahsa satın almış olduğu silahın gönderilmediği ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, şüpheli şahısların gerçekleştirilmiş olduğu her eylemde mağdur ettiği emniyet teşkilatı mensubu kişilerin polis tanıtma kartlarını ruhsat veya vekaletname bahanesiyle resimlerini ele geçirdiği, söz konusu kartlar ile de 3. kişileri nitelikli dolandırmaya devam ettiği tespit edildi.

Şüphelilerin "patates" olarak tabir edilen telefon hatları kullandığı, şahısların eylemlerinin tek başına işlemedikleri, dolandırıcılık eylemlerine iştirak eden şüphelilerin belirli bir iş bölümü yaparak ortak bir organizasyon çerçevesinde eylemlerini gerçekleştirdikleri iddia edildi. Aralarında polislerin de bulunduğu mağdurların ifadeleri de soruşturma dosyasına kondu.

Bu tespiteler üzerine yapılan İstanbul'da yapılan operasyon 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, İstanbul Adliyesine getirildi. Burada soruşturmayı yürüten savcılık, şüphelileri N.A, E.K, F.K, B.K nitelikli dolandırıcılık suçundan, ayrıca şüpheli E.K ''suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' diğerleri ise ''suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak'' suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de ifadelerini aldığı 4 şüpheliden 2'sinin tutuklanmasına karar verdi.

PARTNEROğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke olduOğlunu arı soktu sandı, gerçek ortaya çıkınca şoke oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruzDışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz
Alanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldıAlanya'da plajlar yabancı tatilcilere kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Medya Takip Merkezi (MTM) yayınladı! Dikkat çeken gelişme: Muharrem İnce Erdoğan'ı geçti

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Emekli ve memura ek zam geliyor mu? Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Genç kıza çirkin tuzak! 'Bakireyim' dedi ama...

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdıracak sözler

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a cevap: İkazımızı yineliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan flaş seçim açıklaması: Seçmen muhalefet derse seçim tekrarlanabilir

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Tüm şehri korku sarmıştı! Gizem çözüldü

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

Cumhurbaşkanlığı Sergi Salonu'nun ilk konuğu muhtarlar olacak

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

ABD'den Türkiye'ye S-400 uyarısı: F-35 savaş uçağı dahil bazı projeler etkilenebilir

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

Kırşehir bayram namazı saat kaçta? Ramazan bayramı ne zaman?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.