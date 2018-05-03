Bu konteynere çöp değil atık ilaç bırakılıyor

Yaklaşık bir yıllık araştırma ve incelemeler sonucu Atık İlaç Konteyneri Projesi'ni hayata geçiren öğrenciler, üniversite kampüsüne kurdukları atık ilaç konteynerleriyle, zararlı maddelerin çevreye ve insana etki etmeden kontrol altına alınmasını sağladı.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, önemli çevre sorunlarından biri olan, atık haline gelmiş ilaçların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

- "Konteynerlerin 50 yıl sızdırmazlık garantisi var"

Atık ilaçlar için konteyner yapılması fikrinin geçen yılki son sınıf öğrencilerinden geldiğini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:

"Çevre açısından sıkıntılı olan atıkları toplamak için bir şeyler tasarlamak istedik, onlar arasında da en problemli olan atık ilaçlardı. Atık ilaçlar konusunda Türkiye'de ve dünyada ne tür tedbirler alındığına dair araştırmalar yapıp özel konteyner tasarlayıp ürettik. Konteynerleri 2 metre yerin altına gömüyoruz. Konteynerlerin 50 yıl toprağa sızdırmazlık garantisi var. Konteynerlerde çok özel sızdırmaz çuval kullanıyoruz. Konteyner hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. O çuval ilaçla doldukça çıkarıyoruz ve hazırladığımız kolilere dolduruyoruz. Kolileri anlaştığımız bir ara depolama tesisine gönderiyoruz."

Ceylan, üç ay boyunca atık ilaçları gönderecekleri tesis üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu tesisin Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından lisanslı ÇED raporları olan son derece ehil bir firma olduğunu dile getirdi.