Bu konteynere çöp değil atık ilaç bırakılıyor

Erzurum'da üniversite öğrencilerince, tehlike oluşturan atık ilaçların çevre ve insan sağlığına zarar vermemesi için hayata geçirilen "Atık İlaç Konteyneri Projesi" sayesinde atık ilaçlar konteynerlerde toplanıyor.
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğrencileri, önemli çevre sorunlarından biri olan, atık haline gelmiş ilaçların çevre ve insan sağlığına zarar vermeden kontrol altına alınması için çalışma başlattı.
Yaklaşık bir yıllık araştırma ve incelemeler sonucu Atık İlaç Konteyneri Projesi'ni hayata geçiren öğrenciler, üniversite kampüsüne kurdukları atık ilaç konteynerleriyle, zararlı maddelerin çevreye ve insana etki etmeden kontrol altına alınmasını sağladı.
Üniversitenin kampüs alanındaki 5 farklı noktaya kurulan ve 2 metre derinliğe gömülen konteynerlere duyarlı vatandaşlar atık ilaçları atarak, çevreyi zararlı maddelerden koruyor.
Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Ceylan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son sınıf öğrencilerine yönelik her yıl "bitirme projesi" adı altında tasarım dersi yaptıklarını söyledi.
- "Konteynerlerin 50 yıl sızdırmazlık garantisi var"
Atık ilaçlar için konteyner yapılması fikrinin geçen yılki son sınıf öğrencilerinden geldiğini ifade eden Ceylan, şöyle konuştu:
"Çevre açısından sıkıntılı olan atıkları toplamak için bir şeyler tasarlamak istedik, onlar arasında da en problemli olan atık ilaçlardı. Atık ilaçlar konusunda Türkiye'de ve dünyada ne tür tedbirler alındığına dair araştırmalar yapıp özel konteyner tasarlayıp ürettik. Konteynerleri 2 metre yerin altına gömüyoruz. Konteynerlerin 50 yıl toprağa sızdırmazlık garantisi var. Konteynerlerde çok özel sızdırmaz çuval kullanıyoruz. Konteyner hiçbir şekilde yerinden oynamıyor. O çuval ilaçla doldukça çıkarıyoruz ve hazırladığımız kolilere dolduruyoruz. Kolileri anlaştığımız bir ara depolama tesisine gönderiyoruz."
Ceylan, üç ay boyunca atık ilaçları gönderecekleri tesis üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu tesisin Çevre Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından lisanslı ÇED raporları olan son derece ehil bir firma olduğunu dile getirdi.
- "Tehlikeli atıkları yakmaktan başka çare yok"
Tehlikeli atıkları yakmaktan başka çare olmadığını aktaran Ceylan, "İlaçların asıl iyileştirici kısmına biz etken madde diyoruz. Etken maddeler olduğu gibi organiktir ve kimyasaldır. Bunlar toprağa oradan da yer altı sularımıza geçiyor. Lavaboya veya klozetlere atık ilaçları dökersek kanalizasyon suyuyla yürüyerek atık su arıtma tesisine gidiyor. Atık ilaçlar mikro kirletici boyutta olduğu için evsel atık su arıtma tesisleri de bunları temizleyemiyor." diye konuştu.
Ceylan, projenin her aşamasında kendilerine destek olan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür etti.
Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu
Son dakika! Rus savaş uçağı düştü
MEB 5 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapacak
WhatsApp kullananlar şimdi gerçekten yandı: Artık mesajlaşırken...
'Şerife Boz' tartışması büyüyor: Rölyefi ortaya çıktı
Taksim'de 'Fırça düşürme taktiği' ile turistlere kabusu yaşattılar
18 yaşındaki kızının çıplak fotoğrafları ortaya çıkınca...
Londra'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Her anı görüntülendi! Ofiste aşka gelen çift ışıkları açık unutunca yakayı ele verdi
Gizemli kız bu kez mezarlığa gelmedi!
İngiltere'de göğüs taraması skandalı!
Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken mesaj
Merakla bekleniyordu! WhatsApp'a iki yeni bomba özellik geliyor!
'Günde 5 kez seks bile yetmiyordu'
Okuyucu Yorumları 0 yorum