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Bu köpekler, 10 bin koku içerisinden uyuşturucu kokusunu ayırt ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 13:45 | Son Güncelleme

 İZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi bünyesindeki narkotik köpekleri, 10 bin koku içerisinden uyuşturucunun kokusunu ayırt ederek, maddeleri bulma özelliğine sahip.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi bünyesindeki narkotik köpekleri, 10 bin koku içerisinden uyuşturucunun kokusunu ayırt ederek, maddeleri bulma özelliğine sahip. Emniyet personelinin işini de son derece kolaylaştırılan narkotik köpekleri, uyuşturucu madde ile temasta bulunmuyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Köpek Eğitim Merkezi, zehir tacirlerinin kabusu olan narkotik köpeklerinin titizlikle eğitilmesini için mesai harcıyor. Sayıları 10'u bulan narkotik köpekleri, aldıkları eğitimler sayesinde yapılan aramalarda bulunması pek de mümkün olmayan uyuşturucu maddelere kolaylıkla ulaşıyor. 10 bin koku içerisinden uyuşturucunun kokusunu ayırt ederek, maddeleri bulma özelliğine sahip olan köpeklerin, uyuşturucu ile temasları olmuyor.

Köpek Eğitmeni Yusuf Ünal (42), köpeklerin eğitimlerine dair detayları paylaştı. Her köpeğin isminin ve sicil numaralarının olduğunu belirten Yusuf Ünal, köpeklerin henüz yavru iken Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi tarafından alındığını ve çeşitli eğitimlere, testlere tabi tutulduktan sonra çalışabileceği alanların belirlendiğini söyledi. Ünal, "Ankara'da son aşama olarak idarecileri ile birlikte 3 aylık kurs gören narkotik köpeklerinin, daha sonra illere atamaları yapılıyor. Köpeklerin görevlendirileceği iller de o şehrin iş yoğunluğuna göre belirleniyor. İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün gözbebeği 7 yaşındaki Kayra adlı köpek, Kars'ta görev yaparken 1 yıl önce İzmir'e gönderildi" dedi.

'HER YERDE UYUŞTURUCU MADDE ARAYABİLİYORLAR'

Uyuşturucu maddeleri bulmak için burnunu kullanabilen köpeklere ihtiyaç duyduklarını belirten Yusuf Ünal, "Her köpek burnunu kullanıyor ama önemli olan bizim istediğimizi araması. Burada ana unsur oyuncak. Ayrıca köpekte özgüvenin yüksek olması da önemli. Biz bu nedenle köpeğe özgüven yükleriz. Köpek, oyuncaklarla oynamaya başladıktan sonra, tüm aramalarda o oyuncağı bulmasını istiyoruz. Köpek burada uyuşturucu maddenin olduğunu bilmez. O sadece oyuncağını arıyor" dedi.

Narkotik köpeklerin kara, deniz ve hava gibi her ortamda aramaya şartlandırıldığını açıklayan Ünal, "Her yerde uyuşturucu madde arayabilir. Çünkü bunun eğitimini alıyor" diye konuştu. Köpeklerin farklı bölgelerde arama yapmaya alışması için zaman zaman diğer illerden köpeklerin İzmir'e getirildiğini ifade eden Ünal, "Her ortama alışmak zorundalar. Hiçbir yabancılık çekmemeliler" şeklinde konuştu.

'PERSONELİN İŞİNİ KOLAYLAŞTIRIYORLAR'

Narkotik köpeklerin, personelin işini yüzde yüz kolaylaştırdığını da kaydeden Yusuf Ünal, "İnsan olarak yapamayacağımız, bulamayacağımız şeyleri buluyorlar. Biz istediğimiz kadar gözle o maddeleri arayalım, bulamayız. Ama köpek bunu rahatlıkla bulabiliyor" dedi. Kamuoyunda narkotik köpeklerine uyuşturucu verildiği yönünde iddiaların olduğunu, bunun doğru olmadığını söyleyen Ünal, şunları söyledi:

"Bu tür iddialar kesinlikle doğru değil. Biz sadece köpeğe oyuncakla oynamasını, bunu bulmasını öğretiyoruz. 'Ben sakladım sen bul.' Uyuşturucu ile kesinlikle teması olmuyor. Oyuncağını arıyor."

Narkotik köpekleri, aramayı bıraktığında, çeşitli testlerden geçiriliyor. Daha sonra rapor tutuluyor ve o köpek emekli ediliyor. Emekli olan köpek, sokağa atılmıyor. Bu köpeklerin bakımları ölene kadar Ankara’da yapılıyor.

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