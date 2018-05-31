Bu köyde kimse orucunu evde açmıyor

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyü sakinleri, 10 yıldır ramazan aylarında hayırsever bir kişinin köy meydanında hazırlattığı sofralar iftar yapıyor.

Meydanda bir araya gelen köylüler kadın, erkek, çoluk çocuk hep birlikte oruçlarını açıyor. Çadıra gelemeyen yaşlı ve hastaların evlerine de yemek servisi yapılıyor.

Köy camisi imamı Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köyde hiç kimsenin orucu evinde açmadığını belirterek, 10 yıldır iftar yemeği verme adetini eksiksiz yerine getirdiklerini vurguladı.

Demir, "Her ramazan akşamları köyümüzde bir kişi iftar verir. Bu köyde orucumuzu her akşam köy meydanında birlikte açıyoruz. Köyümüzde hasta ve çok yaşlılar hariç hiç kimse orucunu evde yalnız açmaz. Hasta ve çok yaşlılara da yemeklerini evlerine gönderiyoruz. Çevre köylerimizden ve ilçeden de birçok davetli gelir ve orucumuzu birlikte açıp namazlarımızı topluca eda ediyoruz. İnşallah bu gelenek bundan sonra gelen nesiller tarafından da devam ettirilecek." diye konuştu.

Demir, köyde her gün yaklaşık 250-300 kişiye iftar verildiğini de sözlerine ekledi.

Bu gelenek nedeniyle paylaşmanın güzelliğini öğrendiklerini kaydeden Sarıdayı köyü sakinleri, bu anlayışın uzun yıllar sürmesini ve çocuklarına miras bırakmak istediklerini söyledi.

