HABER

Bu mağazada gelinlikten oyuncağa kadar her şey bedava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 09:58 | Son Güncelleme

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların evlerinde giymedikleri eşyaları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların evlerinde giymedikleri eşyaları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Türkiye’nin dört bir yanından malzeme gelen ’Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’nde oyuncaktan bebek arabasına, ayakkabıdan gelinliğe kadar her çeşit eşya bulunuyor.
’Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’, hem ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor hem de yaptığı hizmetle takdir topluyor. Mağazaya gelen eşyalardan lüzum görülenler önce tamir ediliyor, ardından yıkanıp ütülenerek raflardaki yerini alıyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından ilk günkü görünümüne kavuşturulan eşyalar ihtiyaç sahiplerine veriliyor. 2014 yılından bu yana her geçen gün destek artarak devam ederken, mağazada oyuncaktan bebek arabasına, ayakkabıdan gelinliğe kadar bin bir çeşit ürün yer alıyor.
İhsaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi Şahin sitesinde hizmet veren ’Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’nden 2017 yılında toplam 3 bin 500 ailenin faydalandığını ifade eden Nilüfer Belediyesinde görevli Sosyolog Büşra Erdinç, "Burada bulunan bütün kıyafetlerimiz bizlere bağış usulü geliyor. Vatandaşlarımız atölyemize veya mahalle muhtarlıklarına kullanılabilecek kıyafetleri bırakıyor. Muhtarlıklardan araçla topluyoruz. Daha sonra burada bulunan personelimiz gelen malzemeleri tasnif ediyor. Yıkanan, ütülenen kıyafetler raflarda yerini alıyor. 2017 yılında 3 bin 500 aile buradan faydalandı. 130 bin civarında kıyafet yardımında bulunuldu" dedi.
Erdinç, "Sosyolog arkadaşlarımız talep sahiplerinin evlerine giderek gerekli incelemeleri yapıyor. Uygun görüldüğü takdirde atölyeye yönlendiriyor. Aileler buraya ihtiyaçları olan eşyaları alıyor. Burada günlük kıyafetlerin haricinde çocuklar için oyuncaklar ve bebek arabalarından, yeni evlenecekler için gelinliğe kadar birçok ürün bulunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen üniversitelilerin ise öğrenci belgelerini göstermeleri yeterli” şeklinde konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Danıştay Başkanı’nın kızı 1 günde Yargıtay’a terfi etti

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

E-devlet'ten yeni hizmet: Taşınma sonrası adres kaydı, okul değişikliği ve abonelik işlemleri E-devlet üzerinden yapılabilecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Bursa'da doğalgaz patlaması: Ölü ve yaralılar var

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Murat Genç ile Nazan Genç'in rekor tazminatlı boşanmasının sebebi belli oldu

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Afrin'de son gelişme! Muhtarlar ve halk 18 teröristi teslim etti

Afrin'de son gelişme! Muhtarlar ve halk 18 teröristi teslim etti

Nevşin Mengü'den kardeşi hakkında açıklama: Büyük bir hata yaptım

Nevşin Mengü'den kardeşi hakkında açıklama: Büyük bir hata yaptım

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün Zülfikar'lı vedası

Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ün Zülfikar'lı vedası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.