Bu mağazada gelinlikten oyuncağa kadar her şey bedava

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların evlerinde giymedikleri eşyaları ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyor. Türkiye’nin dört bir yanından malzeme gelen ’Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’nde oyuncaktan bebek arabasına, ayakkabıdan gelinliğe kadar her çeşit eşya bulunuyor.

’Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’, hem ihtiyaç sahiplerini sevindiriyor hem de yaptığı hizmetle takdir topluyor. Mağazaya gelen eşyalardan lüzum görülenler önce tamir ediliyor, ardından yıkanıp ütülenerek raflardaki yerini alıyor. Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personeli tarafından ilk günkü görünümüne kavuşturulan eşyalar ihtiyaç sahiplerine veriliyor. 2014 yılından bu yana her geçen gün destek artarak devam ederken, mağazada oyuncaktan bebek arabasına, ayakkabıdan gelinliğe kadar bin bir çeşit ürün yer alıyor.

İhsaniye Mahallesi İsmetiye Caddesi Şahin sitesinde hizmet veren ’Giymiyorsanız Giydirin Atölyesi’nden 2017 yılında toplam 3 bin 500 ailenin faydalandığını ifade eden Nilüfer Belediyesinde görevli Sosyolog Büşra Erdinç, "Burada bulunan bütün kıyafetlerimiz bizlere bağış usulü geliyor. Vatandaşlarımız atölyemize veya mahalle muhtarlıklarına kullanılabilecek kıyafetleri bırakıyor. Muhtarlıklardan araçla topluyoruz. Daha sonra burada bulunan personelimiz gelen malzemeleri tasnif ediyor. Yıkanan, ütülenen kıyafetler raflarda yerini alıyor. 2017 yılında 3 bin 500 aile buradan faydalandı. 130 bin civarında kıyafet yardımında bulunuldu" dedi.

Erdinç, "Sosyolog arkadaşlarımız talep sahiplerinin evlerine giderek gerekli incelemeleri yapıyor. Uygun görüldüğü takdirde atölyeye yönlendiriyor. Aileler buraya ihtiyaçları olan eşyaları alıyor. Burada günlük kıyafetlerin haricinde çocuklar için oyuncaklar ve bebek arabalarından, yeni evlenecekler için gelinliğe kadar birçok ürün bulunuyor. Bu fırsattan yararlanmak isteyen üniversitelilerin ise öğrenci belgelerini göstermeleri yeterli” şeklinde konuştu.