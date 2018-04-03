HABER

Bu mahallede cenaze olunca kahvede oyun 4 gün yasak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:44 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Kuşça Mahallesi’nde muhtarlık tarafından, cenaze günü itibariyle kahvede oyun oynamak 4 gün yasaklandı.

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Kuşça Mahallesi’nde muhtarlık tarafından, cenaze günü itibariyle kahvede oyun oynamak 4 gün yasaklandı. Mahalleyi ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, aldıkları karardan dolayı muhtarı tebrik etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Terme ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Ordu ile sınır olan Kuşça ve Dumantepe mahallelerine giderek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Samsun’un her karışına hizmet
AK Parti Terme İlçe Başkanlığı’nda yapılan toplantının ardından Terme Hanımlar Lokali’ni de ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz daha sonra Ordu sınırında bulunan mahallelere giderek vatandaşların sorunlarını dinledi. Dumantepe ve Kuşça mahallelerinde yapılan beton yol çalışmalarını inceleyen ve Ünye sınırlarına kadar giderek vatandaşın yaşamını zorlaştıracak sorunları yerinde tespit eden Başkan Yılmaz, son olarak Kuşça Mahallesi’nde bulunan kahvehanede vatandaşların taleplerini dinledi. Bin 55 kilometrekare yüzölçümü olan Samsun’un her karışına hizmet götürdüklerini vurgulayan Yılmaz, “Samsun’da uzak yakın, kolay zor, demeden hizmet etmeyi hedefleyen bir belediye olarak tüm halkımızı kucaklamaya çalışıyoruz. Terme’ye gelmişken sizleri de görmek istedik. Sizlerle birlikte olmak beni her zaman mutlu ediyor. Özellikle köylerimizde aslına uygun yaşatılan bu kahvehane kültürü bizleri eski günlere götürüyor. Sıcacık çay eşliğinde sohbet ediyoruz. Böyle bir yerde bir araya gelmek gerçekten bana iyi geldi” dedi.

“Cenaze günü itibariyle kahvemizde oyun aleti 4 gün yasaktır”
Kahvehanenin duvarlarında yer alan yazıları da okuyan Başkan Yılmaz, Kuşça Mahallesi Muhtarlık Heyeti tarafından alınan “Köyümüzde olan tüm cenazeler için geçerlidir. Cenaze günü itibariyle kahvemizde oyun aleti 4 gün yasaktır” yazılı kararı okuyarak, “Sevgili muhtarım, aldığınız karar için sizi ve heyetinizi tebrik ediyorum. Bu tür detayları gördükçe gerçekten çok duygulanıyorum. İnanın buradaki samimiyet, saygı ve hoşgörüyü hiçbir yerde bulamazsınız. Özellikle şehir merkezlerinde böyle kararlar almak pek mümkün olmuyor. Ateş düştüğü yeri yakar diyorlar ya, aynen öyle oluyor. Bu yazıyı görünce adeta eski günlere döndüm. Olması gereken bir geleneği yaşattığınız için teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Başkan Yılmaz, kahvehanede gerçekleşen sıcak sohbetin ardından son olarak 55. Hükümet döneminde Devlet Bakanlığı yapan Refaiddin Şahin’in Kuşça Mahallesi Mezarlığı’nda bulunan kabrini ziyaret ederek dua okudu.
Başkan Yılmaz’ın Terme’de gerçekleştirdiği programlara Samsun Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, şube müdürleri ve birim amirleri de katıldı.

Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
Gökova Körfezi imara mı açılıyor?Gökova Körfezi imara mı açılıyor?
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırıAtatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

Nevşin Mengü: Kimse kusura bakmasın ama...

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul Gaziosmanpaşa'da büyük yangın!

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

İstanbul'u bezdirmişlerdi! 'Hacısüleymanoğulları' çetesi adliyede!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Muğla açıklarında tekne battı ihbarı! Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunistan'dan skandal karar! Çipras'tan kızdıracak Türkiye açıklaması!

Yunistan'dan skandal karar! Çipras'tan kızdıracak Türkiye açıklaması!

Eski TRT yöneticisi Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis

Eski TRT yöneticisi Ali Ahmet Böken'e 9 yıl 9 ay hapis

Gazeteci Hasan Cemal’e hapis cezası verildi!

Gazeteci Hasan Cemal’e hapis cezası verildi!

Meclis'te sürpriz görüşme!

Meclis'te sürpriz görüşme!

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.