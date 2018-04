Bu mahallede cenaze olunca kahvede oyun 4 gün yasak

Samsun’un Terme ilçesine bağlı Kuşça Mahallesi’nde muhtarlık tarafından, cenaze günü itibariyle kahvede oyun oynamak 4 gün yasaklandı. Mahalleyi ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, aldıkları karardan dolayı muhtarı tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Terme ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Ordu ile sınır olan Kuşça ve Dumantepe mahallelerine giderek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Samsun’un her karışına hizmet

AK Parti Terme İlçe Başkanlığı’nda yapılan toplantının ardından Terme Hanımlar Lokali’ni de ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz daha sonra Ordu sınırında bulunan mahallelere giderek vatandaşların sorunlarını dinledi. Dumantepe ve Kuşça mahallelerinde yapılan beton yol çalışmalarını inceleyen ve Ünye sınırlarına kadar giderek vatandaşın yaşamını zorlaştıracak sorunları yerinde tespit eden Başkan Yılmaz, son olarak Kuşça Mahallesi’nde bulunan kahvehanede vatandaşların taleplerini dinledi. Bin 55 kilometrekare yüzölçümü olan Samsun’un her karışına hizmet götürdüklerini vurgulayan Yılmaz, “Samsun’da uzak yakın, kolay zor, demeden hizmet etmeyi hedefleyen bir belediye olarak tüm halkımızı kucaklamaya çalışıyoruz. Terme’ye gelmişken sizleri de görmek istedik. Sizlerle birlikte olmak beni her zaman mutlu ediyor. Özellikle köylerimizde aslına uygun yaşatılan bu kahvehane kültürü bizleri eski günlere götürüyor. Sıcacık çay eşliğinde sohbet ediyoruz. Böyle bir yerde bir araya gelmek gerçekten bana iyi geldi” dedi.