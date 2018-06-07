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Bu mahallenin seçmen sayısı 4 yılda 8 kat arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 13:03 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesine bağlı köy iken Büyükşehir yasasıyla mahalle olan Talaytepe'de seçmen sayısı, son 4 yılda yaklaşık 8 kat arttı.

Ferit ASLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Kayapınar ilçesine bağlı köy iken Büyükşehir yasasıyla mahalle olan Talaytepe'de seçmen sayısı, son 4 yılda yaklaşık 8 kat arttı. 2014 yerel seçimlerinde 844 kişinin oy kullandığı mahallede, 24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 6 bin 474 seçmen, sandık başına gidecek. ​Merkez Kayapınar ilçesine bağlı köy iken Büyükşehir yasası ile birlikte mahalle statüsü alan Talaytepe, son yıllarda kentin tercih edilen yerleşim alanı oldu. Evler, modern ve yüksek binaların arasında kaldı. Mahallede en son UEFA standartlarında 33 bin kişilik modern stadyum inşa edildi. Mahalle sakinlerinden Yasin Bakır, 53 yıldır Talaytepe'de yaşadığını, köyün 30- 35 hane olduğu günleri hatırladığını söyledi. Yapılan sitelerle birlikte mahallenin nüfusunun arttığını belirten Bakır, "Altyapı sorunlarımız var. Elektrik sorunlarımız var. Su sorununu halen de yaşıyoruz. Mahalle demeye alışamadık, halen köy diyoruz" dedi. Taleptepe Mahalle Muhtarı Fatih Kavut ise, 2014'te mahalle nüfuslarının bin 710, seçmen sayılarının ise 844 olduğunu ifade ederek, "Şu anda nüfusumuz, 12 bin 110'dur. Seçmen sayımız ise 6 bin 474'tür. Yeni stadyum bize doğru geldiği için ve yeni yerleşim alanı bizim mahalle sınırlarımız içinde olduğu için nüfusumuz genişledi. Evler lüks binalar içinde şıkışıp kaldı. Köydeki tek katlı evler de 4-5 sene içerisinde bence site olacak. Öyle görünüyor. Hepsi bina olacak" diye konuştu. MAHKUMLAR SAYESİNDE MUHTAR OLDU Talaptepe Mahallesi'nde 2014 yılında yapılan muhtarlık seçimlerinde iki aday yarıştı. Mahalle sınırları içerisinde kalan D Tipi Kapalı Cezaevi'ndeki 400 hükümlü ve tutuklu da oy kullandı. Seçimde adaylardan Fatih Kavut, 844 oyun 562'sini aldı. Diğer aday ise 282 oy aldı. Kavut'un cezaevindeki 400 oyun tamamını aldığı belirtildi.

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