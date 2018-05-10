Bu mehter takımı engelleri aştı

GİRESUN (AA) - Giresun'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikle Giresun Bakım ve Rehabilitasyon merkezi öğrencilerinden oluşan mehter takımı beğeni topladı.

Bandodaki engelli bireyin "Has dur ya Allah" demesiyle başlayan etkinlikte katılımcılar, Atatürk Meydanı'na yürüdü. Engelliler burada Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, ardından ise şiirler okudu.

Daha sonra mehter takımındaki engelliler ellerinde davul, trampet, zil gibi aletlerle ritm tutarak marşlar çaldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Ali Resuloğlu, burada yaptığı konuşmada, engellilere geçmişte genel olarak sosyal yardım olarak yaklaşıldığını ve sadece bakım hizmetlerinin sunulduğunu anımsattı.

Bu durumun da engellilerin kendilerini toplum dışında hissetmelerine sebep olduğunu dile getiren Resuloğlu, "Kurum olarak engellilere getirilecek hizmetlerdeki temel prensibimiz, engelli vatandaşlara hayırsever ve acıma duyguları ile yaklaşmak değil kurumsal hizmetlerin geliştirilmesidir." dedi.

Engellilerin sorunlarını önemseyip gerekli çağdaş hizmet modellerinin geliştirilmesi ve engellinin tüketen değil üreten, bağımsız yaşayan insanlar haline getirilmesinin önemine dikkati çeken Resuloğlu, bu anlamda günümüzde engelliler konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ciddi çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

Etkinlik resim sergisinin gezilmesinin ardından sona erdi.

