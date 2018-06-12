"Bu millet 16 sene öncesini unutmadı ve oraya dönmeyecek"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu millet 16 sene öncesini unutmadı ve oraya geri dönmeyecek. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti de projeleriyle konuşuyor. Vatandaş da projeleri çok iyi biliyor ve 'bana laf üstüne laf eden değil, taş üstüne taş koyan lazım' diyor." dedi.

Beraberindeki Kars Valisi Rahmi Doğan ile Kars'ın Arpaçay ilçesini ziyaret eden Arslan, ilçe meydanında düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğünün 42 milyon TL maliyetli 6 tesisin temel atma törenine katıldı.

Arslan, burada yaptığı konuşmada, bu güne kadar Kars'a bir çok hizmet getirdiklerini ve getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yatırımlar için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür eden Arslan, şöyle konuştu:

"Yaşadığımız eşsiz bir coğrafyamız var. Tarihiyle, doğasıyla, tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle muhteşem bir coğrafyadayız. Bizim isteğimiz, bu coğrafyayı çok daha iyi hale getirerek bizden sonraki nesle daha iyi şartlarda bırakmak. Her eser buraya değer katıyor, her eser gençlerin burada iş bulaması anlamına geliyor. Yol ne kadar yaşam, hayat için kaçınılmazsa, su ondan daha önemli. Su yaşamımızın vazgeçilmezi, tarih boyunca tüm medeniyetler yol ve su kenarlarına kurulmuş. 16 yıldır Kars'ın yollarını, havalimanını yaparken hızlı tren Kars'a gelsin diye uğraşırken biliyoruz ki su da bunlar kadar kaçınılmaz ve önemli."