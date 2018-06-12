"Bu millet 16 sene öncesini unutmadı ve oraya dönmeyecek"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu millet 16 sene öncesini unutmadı ve oraya geri dönmeyecek. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti de projeleriyle konuşuyor. Vatandaş da projeleri çok iyi biliyor ve 'bana laf üstüne laf eden değil, taş üstüne taş koyan lazım' diyor." dedi.
Beraberindeki Kars Valisi Rahmi Doğan ile Kars'ın Arpaçay ilçesini ziyaret eden Arslan, ilçe meydanında düzenlenen Orman ve Su İşleri Bakanlığına bağlı DSİ Genel Müdürlüğünün 42 milyon TL maliyetli 6 tesisin temel atma törenine katıldı.
Arslan, burada yaptığı konuşmada, bu güne kadar Kars'a bir çok hizmet getirdiklerini ve getirmeye devam ettiklerini söyledi.
Yatırımlar için Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'na teşekkür eden Arslan, şöyle konuştu:
"Yaşadığımız eşsiz bir coğrafyamız var. Tarihiyle, doğasıyla, tarımıyla, hayvancılığıyla, turizmiyle muhteşem bir coğrafyadayız. Bizim isteğimiz, bu coğrafyayı çok daha iyi hale getirerek bizden sonraki nesle daha iyi şartlarda bırakmak. Her eser buraya değer katıyor, her eser gençlerin burada iş bulaması anlamına geliyor. Yol ne kadar yaşam, hayat için kaçınılmazsa, su ondan daha önemli. Su yaşamımızın vazgeçilmezi, tarih boyunca tüm medeniyetler yol ve su kenarlarına kurulmuş. 16 yıldır Kars'ın yollarını, havalimanını yaparken hızlı tren Kars'a gelsin diye uğraşırken biliyoruz ki su da bunlar kadar kaçınılmaz ve önemli."
- "Yatırımlarla tüm ilçeleri daha iyi noktalara getiriyoruz"
Arslan, temelini atacakları Koçköy Barajı'nı çok önemsediklerini belirterek, barajın maliyetinin eski parayla 30 trilyon olduğunu dile getirdi.
Barajın tamamlanmasıyla 16 bin dekardan fazla alanın suya kavuşacağını anlatan Arslan, "16 yıldır verdiğiniz güçle memleketimize bu kadar hizmet yapıyoruz, yapmaya devam ediyoruz. Eserlerle, yatırımlarla tüm ilçeleri daha iyi noktalara getiriyoruz, getireceğiz. Sadece bizim bakanlığın Kars'ta devam eden büyük projelerinin sayısı 17 tane. Eskiden bir hükümet burada bir yatırım yaptığında ömür boyu konuşurdu." ifadesini kullandı.
Birilerinin laf söyleyerek peynir gemisini yürüteceklerini zannettiğini söyleyen Arslan, Kars ile Arpaçay halkının boş laflara karnının tok olduğunu ve kimi destekleyeceğini iyi bildiğini vurguladı.
- "Milletin karnı boş lafa tok"
Cumhurbaşkanı adaylarının seçim beyannamelerini açıkladığını anımsatan Arslan, şu değerlendirmede bulundu:
"Sayın Cumhurbaşkanımız seçim beyannamesini açıkladı, bir çok proje ortaya kondu. Elbetteki muhalefet adayları da ortaya çıktılar, söylemeleri gereken 'tamam AK Parti şu projeleri yapıyor ama ben daha iyisini yapacağım, ben de şu şu projeleri yapacağım' demek. Düşünüyorlar, düşünüyorlar ortaya bir proje koyuyorlar bir bakıyorlar AK Parti yapmış. '18 yaşına kadar olan öğrencilere ücretsiz sağlık hizmeti vereceğiz' dediler, baktılar ki AK Parti yapıyor hem de 25 yaşına kadar yapıyor. 'Öğrencilere ücretsiz kitap, defter vereceğiz' dediler, zaten 15 yıldır kitap ve defterler öğrencilerin masalarında üzerinde ve üstelik ücretsiz. Bakıyor ki projelerin hepsini AK Parti yapmış, 'madem bizim projelerle AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile rekabet etme şansımız yok o zaman AK Parti ne yaptıysa yıkacağız' dediler. Kusura bakmasınlar bu milletin karnı boş lafa tok."
Ahmet Arslan, eski Türkiye ile yeni Türkiye arasındaki farkı milletin çok iyi gördüğüne dikkati çekerek, "Bu millet 16 sene öncesini unutmadı ve oraya geri dönmeyecek. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti de projeleriyle konuşuyor. Vatandaş da projeleri çok iyi biliyor ve 'bana laf üstüne laf eden değil, taş üstüne taş koyan lazım' diyor." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Bakan Arslan, beraberindekilerle Koçköyü Gölet Sulaması, Kars Çayı Kafkas Üniversitesi Köprüsü, Digor Taşkın Koruma Tesisi, Susuz Aynalı Köyü Taşkın Koruma Tesisi, Sarıkamış Ortakale Taşkın Koruma Tesisi ve Susuz Taşkın Koruma Tesisi'nin temelini canlı yayınla ilgili bölgelere bağlanarak attı.
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