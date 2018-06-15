"Herkes şunu bilsin ki onların ne demokrasiyle ne bu ülkenin milli bütünlüğüyle ne Müslümanlıkla ne de birlik ve beraberlikle, kardeşlikle alakası olmadığını gayet iyi biliyoruz. Onların mensubu oldukları terör örgütü ve onların içinden türettikleri siyasi parti demeyeceğim de siyasi parti kimliğindeki gizlenen terör örgütü, zamanında 2015 yılında 7 Haziran seçimlerine giderken de ellerine saz alıp da bu memlekette Türkiye'nin bütünlüğüne, demokrasiye bağlı kalacakları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyaset yapacakları sözünü de vermişlerdi. 7 Haziran seçimlerinden sonra yemin eder etmez zaten terörü en yükseğe çıkararak masum insanları katletmeye ve özellikle orada Kürt, Türk, Arap ayrımı yapmaksızın masum insanları katletmeye başlamışlardı. Ve ardından da tabi bu bir matahmış gibi de arkalarını, sırtlarını terör örgütlerine dayadıklarını açıkça ilan etmişlerdi, çukur terörü."

Terörle bir yere varılamayacağını vurgulayan Zeybekci, "Anlasınlar ki bu millet asla diz çökmeyecektir, bu millet asla teröre teslim olmayacaktır. Suruçlular bunun cevabını demokratik bir şekilde 24 Haziran'da muhteşem bir cevapla onlara anlayacakları dilden cevap vereceklerdir, sandıkta cevaplarını vereceklerdir." diye konuştu.

- "Siyasetçilerin milletin içinden çıkması bunları rahatsız ediyor"

AK Parti'nin seçim anlayışının kapı kapı dolaşmak olduğunun altını çizen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Seçimlerimizin geleneği zaten kapı kapı dolaşmak. Biz vatandaşımıza gideriz kapı kapı dolaşırız şimdi yaptığımız gibi köy köy dolaşırız, bakan, milletvekili veya belediye başkanı olarak. O kardeşlerimiz de orada esnaf ziyaretindeydi kapı kapı dolaşıyorlar, milletvekilimiz dolaşıyordu, onun yanında sevenleri yer alıyordu. Bu hainleri rahatsız eden bu zaten. Siyasetçilerin milletin içinden çıkması bunları çok rahatsız ediyor. Milletin içinden çıkan siyasetçilerin yine millete dönüp milletle kol kola hareket etmesi bunları rahatsız ediyor. Bu milleti bidon kafalı görenlerin, dağdaki çobanla veyahut da 'bir esnafla benim oyum bir mi olacak' diyen bir zihniyetin bunu anlaması mümkün değil. Biz kapı kapı dolaşacağız inşallah."

