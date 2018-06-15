HABER

"Bu millet asla teröre teslim olmayacaktır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 17:26 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - (Suruç'ta AK Parti'lilere saldırı) Anlasınlar ki bu millet asla diz çökmeyecektir, bu millet asla teröre teslim olmayacaktır"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik silahlı saldırıya ilişkin, "Bu millet asla diz çökmeyecektir, bu millet asla teröre teslim olmayacaktır." dedi.

Tavas'ın Nikfer Mahallesi'nde vatandaşlarla bayramlaşan Zeybekci, AA muhabirine, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ailesinin, partililerle beraber seçim kampanyası yaparken hain bir terör saldırısı olduğunu belirtti.

Zeybekci, şöyle konuştu:

"Herkes şunu bilsin ki onların ne demokrasiyle ne bu ülkenin milli bütünlüğüyle ne Müslümanlıkla ne de birlik ve beraberlikle, kardeşlikle alakası olmadığını gayet iyi biliyoruz. Onların mensubu oldukları terör örgütü ve onların içinden türettikleri siyasi parti demeyeceğim de siyasi parti kimliğindeki gizlenen terör örgütü, zamanında 2015 yılında 7 Haziran seçimlerine giderken de ellerine saz alıp da bu memlekette Türkiye'nin bütünlüğüne, demokrasiye bağlı kalacakları ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde siyaset yapacakları sözünü de vermişlerdi. 7 Haziran seçimlerinden sonra yemin eder etmez zaten terörü en yükseğe çıkararak masum insanları katletmeye ve özellikle orada Kürt, Türk, Arap ayrımı yapmaksızın masum insanları katletmeye başlamışlardı. Ve ardından da tabi bu bir matahmış gibi de arkalarını, sırtlarını terör örgütlerine dayadıklarını açıkça ilan etmişlerdi, çukur terörü."

Terörle bir yere varılamayacağını vurgulayan Zeybekci, "Anlasınlar ki bu millet asla diz çökmeyecektir, bu millet asla teröre teslim olmayacaktır. Suruçlular bunun cevabını demokratik bir şekilde 24 Haziran'da muhteşem bir cevapla onlara anlayacakları dilden cevap vereceklerdir, sandıkta cevaplarını vereceklerdir." diye konuştu.

- "Siyasetçilerin milletin içinden çıkması bunları rahatsız ediyor"

AK Parti'nin seçim anlayışının kapı kapı dolaşmak olduğunun altını çizen Zeybekci, şöyle devam etti:

"Seçimlerimizin geleneği zaten kapı kapı dolaşmak. Biz vatandaşımıza gideriz kapı kapı dolaşırız şimdi yaptığımız gibi köy köy dolaşırız, bakan, milletvekili veya belediye başkanı olarak. O kardeşlerimiz de orada esnaf ziyaretindeydi kapı kapı dolaşıyorlar, milletvekilimiz dolaşıyordu, onun yanında sevenleri yer alıyordu. Bu hainleri rahatsız eden bu zaten. Siyasetçilerin milletin içinden çıkması bunları çok rahatsız ediyor. Milletin içinden çıkan siyasetçilerin yine millete dönüp milletle kol kola hareket etmesi bunları rahatsız ediyor. Bu milleti bidon kafalı görenlerin, dağdaki çobanla veyahut da 'bir esnafla benim oyum bir mi olacak' diyen bir zihniyetin bunu anlaması mümkün değil. Biz kapı kapı dolaşacağız inşallah."

PARTNERSosyal medyayı salladılarSosyal medyayı salladılar
Fotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Sultangazi ilçe teşkilatını ziyaret ettiFotoğraflar// Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Sultangazi ilçe teşkilatını ziyaret etti
Tatilciler Karasu sahiline akın ettiTatilciler Karasu sahiline akın etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bayramlaşma Ekonomi Bakanı esnaf Nihat Zeybekci seçim terör

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan 'Suruç saldırısı' açıklaması

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

24 Haziran için son anket sonuçları! HDP lideri Temelli açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sizlere birkaç gün içinde başka müjdelerimiz de olacak

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Saadet Partisi’nden olay yaratacak seçilmişleri yargılama vaadi!

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

Aşk bombası! Deniz Akkaya açıldırdı

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

Athena Gökhan, sosyal medya paylaşımı ile oyunun rengini belli etti

İlginizi Çekebilir

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım'dan OHAL açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika Suruç açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'da yapacağı mitingin duyuru afişlerinin kaldırılmasına karar verildi

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

AK Partililerin Suruç ziyareti sırasında silahlı kavga: 4 ölü, 8 yaralı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

İstanbullular dikkat! Bayramın ilk günü trafikte büyük yoğunluk

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

Kandil'de çember daralıyor! Terör örgütünü büyük korku sardı!

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

İYİ Partili Çıray'dan flaş Suruç çıkışı! Valinin verdiği bilgiyi paylaştı

Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

Başbakan Yıldırım'dan Suruç çıkışı: Tesadüf değil!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.