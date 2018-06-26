ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bu millet bizi mahcup etmedi. Biz de bu millete layık olmak için elimizden geldiğince gece gündüz çalışacağız." dedi.

Çanakkale'de Ticaret Borsası İlkokulu ve Ömer Mart Ortaokulu'nun temel atma törenine katılan Turan, burada yaptığı konuşmada, hükümet olarak eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

Turan, bugün de Çanakkale'de eğitimle ilgili önemli bir adım attıklarını belirterek, "Eğitim, ideolojik kavgalara, yanlış hesaplara heba edilmeyecek kadar kıymetli bir iş. Eğitim her şeyimiz, geleceğimiz." diye konuştu.

Çanakkale'de 1 olan Fen Lisesi sayısını 5'e yükselttiklerini vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Bu dönemde okullarımız başta olmak üzere bölgemize planladığımız tüm adımları atmak istiyoruz. Seçimlerde ne vaat ettiysek o bizim namusumuz, o bizim görevimiz. Hepsini yapacağız. Liman sözlerimiz, okullar, hastaneler, yollarımız, gençlerimize spor salonları borcumuz var. Ne demişsek yapmak için çok büyük gayret sarf edeceğiz. Bu millet bizi mahcup etmedi. Biz de bu millete layık olmak için elimizden geldiğince gece gündüz çalışacağız." dedi.

Konuşmaların ardından Turan, protokol üyeleriyle birlikte okulun temelini attı.

Törene, Turan'ın yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı.

