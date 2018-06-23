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"Bu millet Erdoğan'ı asla yalnız bırakmayacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 14:53 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: - "Bu seçim yapanlar ve yapmak isteyenlerle yapmayacak ve yaptırmayacağım diyenler arasındadır. Bu millet kendisi için çivi çakanı asla unutmaz. Rahmetli Menderes'i, Özal'ı, Erbakan'ı, Yazıcıoğlu'nu unutmadığı gibi bu millet de Recep Tayyip Erdoğan'ı asla unutmayacak, asla yalnız bırakmayacak ve hep beraber daha ileriye doğru gidecek" - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Bu ülkenin üzerinde oyun kurmaya çalışanlara hep birlikte 'dur' diyeceğiz. Bu ülkenin üzerinde hiç kimsenin hain plan yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi her geçen gün daha da kuvvetlendireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu seçim yapanlar ve yapmak isteyenlerle yapmayacak ve yaptırmayacağım diyenler arasındadır. Bu millet kendisi için çivi çakanı asla unutmaz. Rahmetli Menderes'i, Özal'ı, Erbakan'ı, Yazıcıoğlu'nu unutmadığı gibi bu millet de Recep Tayyip Erdoğan'ı asla unutmayacak, asla yalnız bırakmayacak ve hep beraber daha ileriye doğru gidecek." dedi.

Kurtulmuş, Esenyurt mitinginde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da sandıklardan hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de AK Parti'nin açık ara birinci parti çıkacağını ve yeni Türkiye'nin kapılarının sonuna kadar açılacağını söyledi.

Bu seçim kampanyasında vatandaşlara gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, "Güzel bir kampanya geçirdik, aynı zamanda enteresan bir kampanya geçirdik. Bir tarafta ne yaptığını, nasıl yaptığını anlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizler ve bu yaptıklarını referans gösterip bundan sonra yapacaklarını anlatanlar, diğer tarafta da 'Yaptırmayacağız hatta yıkacağız' diyenler karşı taraftaki muhalefet." diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, 1960'larda yerli otomobili üretmiş olsalardı dünyayla rekabet edecek arabaları olacağını anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama hiç merak etmeyin, en kısa zamanda Türkiye'nin yerli arabaları olacak, dünyayla rekabet eden markaları olacak. Senin feriştahın bu millete uçak yaptırmadı, hangi adım atılsa 'yaptırmayız' diye ortaya çıktı. Birinci köprüde de çıktı, ikinci köprüde de çıktı. Şimdi de hızlarını alamamışlar, bir tanesi de diyor ki 'Ben de Çanakkale Köprüsü'nü yaptırmayacağım.' hatta 'Hızlı treni niye getiriyorsunuz?' diyor. Sen yürüyerek git, bu millet hızlı treni, onu yapanların kıymetini bilir. Bu seçim yapanlar ve yapmak isteyenlerle yapmayacak ve yaptırmayacağım diyenler arasındadır. Bu millet kendisi için çivi çakanı asla unutmaz. Rahmetli Menderes'i, Özal'ı, Erbakan'ı, Yazıcıoğlu'nu unutmadığı gibi bu millet de Recep Tayyip Erdoğan'ı asla unutmayacak, asla yalnız bırakmayacak ve hep beraber daha ileriye doğru gidecek."

Bu seçimin çok ilginç bir seçim olduğunu kaydeden Kurtulmuş, milletin AK Parti'yi sandıklardan açık ara birinci çıkartarak yeni, güçlü Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açacağını anlattı.

Kurtulmuş, "Tayyip Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin." diyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını aktararak, şöyle konuştu:

"Ne diyorlar 'Oy verin geriye dönelim, eski sisteme gidelim.' Ancak aralarında da anlaşamamışlar. Birisi parlamenter sistem diyor, öteki de güçlendirilmiş parlamenter sistem olsun, kafa karışıklığı içerisindeler. Seçimi kazanamayacaklarını biliyorlar. Böyle bir parti olur mu? Bir tane adayları var, İnce, meydan meydan koşturuyor. Genel başkanları 'Bizim Muharrem İnce'nin oyları arttı yüzde 28, 30 hatta yüzde 32 aldı.' diyor kendisi söyledi. Öyle bir aday düşünün ki kendi genel başkanı bile Muharrem İnce'nin seçilemeyeceğini ilan ediyor. Kılıçdaroğlu yüzde 32'yle Türkiye'de cumhurbaşkanı seçilmiyor, yüzde 50+1'le seçiliyor artık. Çünkü biliyor ki bu millet yüzde 50+1'i bu millet onlara vermez. Geriye gitmek isteyenlerin cevabını yarın sandıklarda çok güçlü bir şekilde vereceğiz."

Kurtulmuş, ekonomisi güçlü bir Türkiye istediklerini belirterek, dünyanın 10 büyük ülkesi ekonomik gücünden biri olan Türkiye'yi en kısa sürede kuracaklarını vurguladı.

- "İstanbul burada kararını vermiş"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ise yarın sandık başına gideceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi eski günlere götürmek isteyenlerle Türkiye'yi bugünlere taşıyan, yarının şahlanışı için mücadele veren Cumhurbaşkanımız bir tarafta. Karşı taraftaysa Türkiye'yi geçmiş günlere taşımak isteyenler, terör odakları hepsi birleşmiş ama ne yaparlarsa yapsınlar boş, İstanbul burada kararını vermiş. Yarın Cumhurbaşkanımızın arkasında hem birlikte dimdik durarak, 'Devam' diyeceğiz. Liderimize, 15 Temmuz gecesi milletin arasına gelerek, milleti meydanlara çağıran Erdoğan'a hep beraber sahip çıkacağız. "

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