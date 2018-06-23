"Bu millet Erdoğan'ı asla yalnız bırakmayacak"

İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu seçim yapanlar ve yapmak isteyenlerle yapmayacak ve yaptırmayacağım diyenler arasındadır. Bu millet kendisi için çivi çakanı asla unutmaz. Rahmetli Menderes'i, Özal'ı, Erbakan'ı, Yazıcıoğlu'nu unutmadığı gibi bu millet de Recep Tayyip Erdoğan'ı asla unutmayacak, asla yalnız bırakmayacak ve hep beraber daha ileriye doğru gidecek." dedi.

Kurtulmuş, Esenyurt mitinginde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'da sandıklardan hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de AK Parti'nin açık ara birinci parti çıkacağını ve yeni Türkiye'nin kapılarının sonuna kadar açılacağını söyledi.

Bu seçim kampanyasında vatandaşlara gösterdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, "Güzel bir kampanya geçirdik, aynı zamanda enteresan bir kampanya geçirdik. Bir tarafta ne yaptığını, nasıl yaptığını anlatan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bizler ve bu yaptıklarını referans gösterip bundan sonra yapacaklarını anlatanlar, diğer tarafta da 'Yaptırmayacağız hatta yıkacağız' diyenler karşı taraftaki muhalefet." diye konuştu.