"Bu millet liderini buldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kişiliklerimiz, kimliklerimiz bu dava için önemli olabilir ama bu dava için önemli olan kimlik ve karakter bir kişide vücut bulmuştur o da kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Soylu, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, AK Parti Trabzon Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatları ile Türkiye'de büyük bir terörle mücadele ortaya koyduklarını ifade etti.

Yaklaşık 2,5 yıllık görevi süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, güçlerinin yettiği kadar gece gündüz çalıştıklarını, reyin verdiği emaneti layıkı ile yerine getirmenin gayretinde olduklarını söyledi.

Soylu, teşkilattaki herkesle birlikte, büyük gayretle çalışarak arabayı devirmeden buraya kadar getirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi yepyeni bir dönem açılıyor Türkiye'de. Şimdi asil bir seçim gidiyoruz, bundan öncekilerin her birini bir tarafa bırakacaksınız, 15 yıldır Türkiye'yi hayalinden öte bir noktaya taşıyan bir liderin yol arkadaşlarısınız. Bizim kişiliklerimiz, kimliklerimiz bu dava için önemli olabilir ama bu dava için önemli olan kimlik ve karakter bir kişide vücut bulmuştur o da kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Trabzon işimiz bitmedi, işimiz yeni başlıyor, yolculuğumuz bitmedi, yolculuğumuz yeni başlıyor ve bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."