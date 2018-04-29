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"Bu millet liderini buldu"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 16:18 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Soylu: (2) - "Bizim kişiliklerimiz, kimliklerimiz bu dava için önemli olabilir ama bu dava için önemli olan kimlik ve karakter bir kişide vücut bulmuştur o da kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır" - "Hiç unutmayınız vesayet aç kurt gibidir, imkan verirseniz sürüyü dağıtır, tarumar eder. Onun için bizim en büyük gücümüz reydir, oydur, sandıktır" - "Bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum, bu ülkede herbirimizden onlarca, yüzlerce çıkar ama ülkeler kolay kolay lider bulamaz. Bu millet liderini buldu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizim kişiliklerimiz, kimliklerimiz bu dava için önemli olabilir ama bu dava için önemli olan kimlik ve karakter bir kişide vücut bulmuştur o da kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Soylu, Ortahisar ilçesine bağlı Beşirli Mahallesi'ndeki Beşirli Çok Amaçlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen, AK Parti Trabzon Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın talimatları ile Türkiye'de büyük bir terörle mücadele ortaya koyduklarını ifade etti.

Yaklaşık 2,5 yıllık görevi süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Soylu, güçlerinin yettiği kadar gece gündüz çalıştıklarını, reyin verdiği emaneti layıkı ile yerine getirmenin gayretinde olduklarını söyledi.

Soylu, teşkilattaki herkesle birlikte, büyük gayretle çalışarak arabayı devirmeden buraya kadar getirdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi yepyeni bir dönem açılıyor Türkiye'de. Şimdi asil bir seçim gidiyoruz, bundan öncekilerin her birini bir tarafa bırakacaksınız, 15 yıldır Türkiye'yi hayalinden öte bir noktaya taşıyan bir liderin yol arkadaşlarısınız. Bizim kişiliklerimiz, kimliklerimiz bu dava için önemli olabilir ama bu dava için önemli olan kimlik ve karakter bir kişide vücut bulmuştur o da kıymetli liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır. Trabzon işimiz bitmedi, işimiz yeni başlıyor, yolculuğumuz bitmedi, yolculuğumuz yeni başlıyor ve bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."

- "Oynanan oyunları bertaraf etmek bizim görevimiz"

Partililere, "Türkiye'nin üzerinde on yıllardan beri duran vesayeti elinin tersiyle itebileceği gücü gösterebilmek için geri adım atmadınız, teslim olmadınız, demokrasiden vazgeçmediniz, bu ülkenin bağımsızlığını birileri gibi koltuk uğruna birilerine peşkeş çekmediniz, bunu sizler sağladınız." diye seslenen Soylu, şöyle devam etti:

"Bu ortaya koyduğunuz büyük mücadelede ve bu partinin ortaya koyduğu büyük mücadele uğruna hayatını heba edenlerin, gençliğini, ömrünü heba edenlerin hepsinin odaklandığını tek bir tarih vardır o da 24 Haziran'dır. Bugüne kadar yaptıklarımız bir noktada silinebilir, 28 Şubat gününe kadar yaptıklarımızı nasıl onlar bir gün sonra bir silgiyle sildikleri gibi. Hiç unutmayınız vesayet aç kurt gibidir, imkan verirseniz sürüyü dağıtır, tarumar eder. Onun için bizim en büyük gücümüz reydir, oydur, sandıktır. Bu ülkenin bir evladı olarak söylüyorum, bu ülkede her birimizden onlarca, yüzlerce çıkar ama ülkeler kolay kolay lider bulamaz. Bu millet liderini buldu. İşte bu milletin üzerinde oynanan bütün oyunları bertaraf etmek bizim görevimizdir."

Bakan Soylu, kişilerin değil davanın, yol haritasının önemli olduğunu vurgulayarak, bunun için davanın neferleri olarak çok çalışmak zorunda olduklarını belirtti.

AK Parti'ye, davanın liderine, millete, ülkeye yepyeni bir gücün 24 Haziran'da Trabzon'dan verileceğine inandığını aktaran Soylu, "Yeni rekorlara ihtiyacımız var. Trabzon'da 58-59-60 oy tabanını hep birlikte çok çalışarak 67-68'e getirdik. Şimdi bunun üzerine çıkmak için gayret göstereceğiz. Hedefimiz Trabzon'da oy rekoru kırmaktır." ifadesini kullandı.

Partililer, Soylu'nun yönelttiği, "24 Haziran'da Türkiye'de daha fazla demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, zengin ve özgür bir Türkiye'ye, başı dik dünyada hür ve bağımsız olan bir Türkiye'ye hazır mısınız? 24 Haziran'da kapı kapı dolaşmaya, AK Parti'nin oylarını sandıktan güçlü çıkarmaya nazır mısınız?" sorularına "evet" cevabı verdi.

Bakan Soylu, kongrenin demokrasi kahramanı kadınlara hayırlı olmasını diledi.

(Bitti)

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