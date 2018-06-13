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"Bu millet sana o apoletleri söktürür mü?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 02:20 | Son Güncelleme

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: - "Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim' diyor birisi. Bu millet sana o apoletleri söktürür mü? 24 Haziran'da 'apolet sökeceğim' diyenlere sandıkta cevap vereceksiniz"

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye tepki göstererek, "Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim' diyor birisi. Bu millet sana o apoletleri söktürür mü? 24 Haziran'da 'apolet sökeceğim' diyenlere sandıkta cevap vereceksiniz." dedi.

Bakan Kaya, seçim çalışmaları kapsamında Eyüp Sultan Meydanı'nda AK Nokta'yı ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Bakan Kaya daha sonra meydanda bulunan kafelerdeki vatandaşlarla sohbet ederek 24 Haziran seçimleri için destek istedi.

Kaya, ardından AK Nokta'da toplanan vatandaşlara hitap etti.

24 Haziran seçimlerinin büyük önem taşıdığına dikkati çeken Kaya, partililerin 81 milyona ulaşması gerektiğini ifade etti. Kaya, "Zaman Eyüpsultan'da dokunulmadık bir yürek bırakmama zamanı. Kapı kapı dolaşıp bütün yüreklere girme zamanı." diye konuştu.

Türkiye üzerinde büyük oyunlar oynandığını dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"15 Temmuz'da hain bir işgal girişimini sizler geri püskürttünüz. O gece bu milletin evladı Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile iradesine, istikbaline sahip çıkan siz değerli kardeşlerimizden Allah razı olsun. 15 Temmuz'un ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş için referanduma gittik. Referandum döneminde Avrupa'ya gittik ancak oradaki Türk kardeşlerimizle kucaklaşmamıza izin vermediler. Sandılar ki benim Avrupalı Türk kardeşlerimle arama mesafeler engel olacak. Avrupalı Türk kardeşlerimiz akın akın sandıklara gidiyorlar ve Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik duruyorlar. Almanya'da HDP'nin 50'den fazla gösteri ve miting yapmasına izin verdiler. Aynı şekilde CHP'nin onlarca gösteri yapmasına izin verenler, AK Parti'nin Almanya'da mitinglerine, propaganda yapmasına izin vermiyorlar. Ama bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar boş. Avrupalı Türk kardeşlerimiz 15 yılda bu ülkeye yapılanları çok iyi görüyor ve ülkemizin üzerine oynanmak istenenleri çok iyi okuyor. Yürekleri bu vatanın birliği, beraberliği için atıyor. Milyonlarca Avrupalı kardeşimiz, 81 milyonla birlikte bu ülkenin istikbali ve istiklali için, büyük ve Türkiye için Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olacak."

Türkiye'nin AK Parti döneminde yaşadığı ekonomik gelişime değinen Bakan Kaya, 24 Haziran'da Türkiye üzerinde oynanan oyunları bozacaklarını kaydetti.

Zeytin Dalı Harekatı'nda İHA ve SİHA'larla büyük başarı elde edildiğini dile getiren Kaya, "Bu harekatta büyük destan yazdık. İşte o harekatın başındaki komutan, Metin Temel Paşa'nın apoletlerini sökeceğim' diyor birisi. Bu millet sana o apoletleri söktürür mü? 24 Haziran'da 'apolet sökeceğim' diyenlere sandıkta cevap vereceksiniz. Sizler 24 Haziran'da büyük bir destana daha imza atacaksınız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin ilk başkanı yapacağız. AK Parti'yi yeniden güçlü bir şekilde mecliste hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Kaya, daha sonra vatandaşlara saksıda çiçek hediye etti.

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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya

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