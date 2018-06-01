GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik açıklamalarına ilişkin, "Parlamenter sisteme döneceğim' demek, 'bu milletin elindeki kendi cumhurbaşkanını seçme, kendi hükümetini kurma yetkisini elinden alacağım' demek. Niye alıyorsun? 'Bu millet yetersiz, ne yapacağını bilmez' demek istiyorlar." dedi.
Yılmaz, bakanlığı ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi arasındaki iş birliği protokolünün imza töreninde yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimi memleket meselesi gördüğünü söyledi.
Mesleki eğitime, 2002'de toplam eğitime ayrılan tutardan daha fazla bütçe ayırdıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:
"2002 yılında bin 993 meslek lisemizde eğitim alan öğrenci sayımız 822 bindi. Şimdi okul sayımız 3 bin 588'e çıktı. Öğrenci sayımız da 1 milyon 650 binin üzerine çıktı. Bu sayının 700 binden fazlasının kız öğrenci olduğunu belirtmek isterim. Tüm meslek ve teknik liselerimizde öğretmen sayımız da 131 bin 263, derslik sayımız 61 bin 18'dir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze ait 6 bin 438 derslik, 49 spor salonu, 366 atölyenin ve 11 bin 780 kapasiteli öğrenci pansiyonun yapımı devam etmektedir."
Yılmaz, gençlerin meslek liselerine yönelmeleri konusunda cesaretlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, iyi bir çalışma ve iyi bir gayretle 2023 hedeflerine ulaşılabileceğini kaydetti.
Türkiye'nin ihracatının ortalama kilogram bedelinin 1,5 dolar, Almanya'nın ise 4 doların üzerinde olduğunu aktaran Yılmaz, şunları söyledi:
"Almaya gibi bedeli yükseltmek için yüksek katma değerli ürünleri üretebilmek lazım. Eğer Atak helikopteri üretirsen kilogramını 5 bin dolardan satarsın. Bakın öyle 1 dolar, 2 dolar değil, 5 bin dolara çıkıyor. Türkiye'de ürettiğimiz Göktürk-2 uydusunun kilogram bedeli ise 200 bin dolar. Birisi 1,5 dolar, birisi 5 bin, birisi 200 bin dolar. İşte bizim yüksek katma değerli ürünleri mesleki ve teknik eğitimle ve bunu takip eden yüksek öğretimle inşallah evlatlarımıza kazandırdığımız zaman Türkiye'nin yarını bugünden daha iyi olacaktır."
- "Millete güvenmiyorsanız, demokrasiden anlamıyorsunuzdur"
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin sözlerini değerlendiren Yılmaz, şöyle konuştu:
"Parlamenter sisteme döneceğim' demek, 'bu milletin elindeki kendi cumhurbaşkanını seçme, kendi hükümetini kurma yetkisini elinden alacağım' demek. Niye alıyorsun? 'Bu millet yetersiz, ne yapacağını bilmez' demek istiyorlar. Bu düşünce genetik yapılarında var. Kendilerini ülkelerin sahibi, patronu, diğerlerini ise maraba sanıyorlar. Bu millete güvenirseniz, kendisine zulmedecek, haksızlık yapacak, söz verip de yerine getirmeyecek hiç kimseyi göreve getirmez. 1950'den bu yana milletin önüne hangi alternatif konulmuşsa millet en doğrusunu seçmiştir. Yeter ki millete güvenin. Eğer siz millete güvenmiyorsanız demokrasiden anlamıyorsunuzdur."
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesince Burç Parkı'nda öğretmenler için verilen iftar programına da katıldı.
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