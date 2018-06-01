GAZİANTEP (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik açıklamalarına ilişkin, "Parlamenter sisteme döneceğim' demek, 'bu milletin elindeki kendi cumhurbaşkanını seçme, kendi hükümetini kurma yetkisini elinden alacağım' demek. Niye alıyorsun? 'Bu millet yetersiz, ne yapacağını bilmez' demek istiyorlar." dedi.

Yılmaz, bakanlığı ile Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi arasındaki iş birliği protokolünün imza töreninde yaptığı konuşmada, mesleki ve teknik eğitimi memleket meselesi gördüğünü söyledi.

Mesleki eğitime, 2002'de toplam eğitime ayrılan tutardan daha fazla bütçe ayırdıklarını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"2002 yılında bin 993 meslek lisemizde eğitim alan öğrenci sayımız 822 bindi. Şimdi okul sayımız 3 bin 588'e çıktı. Öğrenci sayımız da 1 milyon 650 binin üzerine çıktı. Bu sayının 700 binden fazlasının kız öğrenci olduğunu belirtmek isterim. Tüm meslek ve teknik liselerimizde öğretmen sayımız da 131 bin 263, derslik sayımız 61 bin 18'dir. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze ait 6 bin 438 derslik, 49 spor salonu, 366 atölyenin ve 11 bin 780 kapasiteli öğrenci pansiyonun yapımı devam etmektedir."