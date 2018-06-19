Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, milletine sevdalı olanların iktidar olabileceğini belirterek, "Bu millete aşık olanlar iktidar olabilir. Bu millet için bu dünyayı gözünü kırpmadan Tayyip Erdoğan gibi karşısına alanlar 'Dünya 5'ten büyüktür' diyenler ancak iktidar olabilir." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde partisinin düzenlediği mitingde, 24 Haziran'ın yeni bir dönemin başlangıcı, yeni bir yönetim sisteminin icraya konulduğu tarih olduğunu söyledi.

24 Haziran'ın tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bozdağ, seçimlerin diğer seçimlerden çok farklı tarihi bir öneme sahip olduğunu bildirdi.

Yeni hükümet sisteminin siyasi istikrar, güçlü iktidar ve iyi yönetimi kalıcı hale getireceğini aktaran Bozdağ, hızlı karar alma ve alınan kararları hızlı uygulama nedeniyle de taleplerin, ihtiyaçların süratle giderilmesine, sorunların erken çözüme kavuşturulmasına da büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Hükümet sistemini değiştirirken, milletin gücüne güç katan adım attıklarını anlatan Bozdağ, yüzde 50 artı 1 geçerli seçmenlerin oyunu alamayanın Türkiye'yi yönetemeyeceğini kaydetti.