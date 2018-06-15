Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu millete yalan söylüyorsun, kusura bakma bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok. Bu millet kimin ona hizmet ettiğini, kimin onu kandırmaya çalıştığını çok iyi biliyor." dedi. Bakan Arslan, AK Parti Kars İl Başkanlığınca kentteki Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Kars'taki mitinginde "Efendim Kars hayvancılık şehridir, 1 milyar destek verilse İstanbul'u besler." dediğini belirterek, "Sen 1 milyar versen diyorsun ama şunun farkında değilsin, AK Parti hükümetleri bugüne kadar Karslı çiftçiye, hayvancılıkla uğraşanlara tam 1 milyar vermiş zaten." ifadesini kullandı. İnce'nin meydanda boş laflarla, verilen yanlış bilgilerle Karslının kafasını karıştırmaya çalıştığını söyleyen Arslan, Muharrem İnce'nin Kars'ta miting yaptığı gün kendilerinin kentte İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin temelini attıklarını dile getirdi.

Kars'ta birçok projenin devam ettiğini, birileri gibi laf değil icraat yaptıklarını belirten Arslan, "Birileri konuşur, birileri iş yapar. Kimin konuştuğu, kimin iş yaptığı belli. Kars'ın tarım ve hayvancılığı gelişsin diye bu kadar proje yapılıyorken bunlar sanki hiç yokmuş gibi yalan yanlış bilgilerle gelip Kars'ta konuşursan, kusura bakma Karslı senin sadece laf üstüne laf koyduğunu biliyordu, Kars Cumhuriyet Meydanı'nda buna şahit oldu, sadece laf üstüne laf koyuyorsun." diye konuştu. Arslan, Türkiye'nin her bölgesine hizmet götürdüklerini vurgulayarak, "Karslı diyor ki, 'İstanbul'da 3'üncü köprü, Avrasya, Marmaray yapıldıysa, 3'üncü Havalimanı, İzmir-İstanbul arası Osman Gazi Köprüsü yap-işlet-devret modeliyle yapılıyorsa işte o zaman milli bütçeden yapılan yatırımlar bu şehirlere kayıyor, Kars'a geliyor ve projeleri yapılıyor.' Karslı bunun farkında." dedi. Bazı projelerin yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilmesi sayesinde milli kaynaklarla daha çok hizmet yapıldığını dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"Sen diyorsun ki 'ben o köprüye, 3'üncü havalimanına, Kanal İstanbul'a, özellikle yap-işlet-devret ile yapılan projelere karşı çıkacağım.' Peki karşı çıktın, eskisi gibi biz milli kaynakları oradaki büyük kaynaklara yatırırsak, Kars eskiden olduğu gibi kaderine mi terkedilecek. Kars'ta hastane, yol, köprü, havalimanı yapılmayacak mı? Gitmek istedikleri nokta 15 sene öncesi. Bizi 15 sene öncesine götürecekler, ülkenin kıt kaynakları, imkanlarıyla İstanbul'daki büyük projeyi yapacak 'Karslının ne hali varsa görsün.' diyecek. Kusura bakma Karslı o projeler yap-işlet-devret modeliyle yapılınca milli kaynaklardan ne kadar proje geldiğini, ne kadar kaynak aktarıldığını gördü." - "81 milyonun parasıyla yapıldı, 81 milyon kullanacak" Arslan, köprü ve otoyollarla ilgili eleştirilere değinirken, "Diyorlar ki rahmetli Süleyman Demirel, Turgut Özal köprüleri yaptı, o köprüler şimdi ucuz, Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı projeler pahalı, üstelik bayramda da bedava değil. Rahmetli Demirel de Özal da o projeleri milli kaynaklarla yapınca sonra birinin o parayı vermesi gerekiyordu, kim veriyordu 81 milyon, mecburen tamamını biz veriyorduk. Biz orayı ödeyeceğiz derken buralara hizmet gelmiyordu. Bizim paralarımızla, 81 milyonun parasıyla yapılan o otoyollar, köprüler şimdi ucuz, bayramda da diyoruz ki 'millet bedava kullansın, çünkü 81 milyonun parasıyla yapıldı, 81 milyon kullanacak.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Yap-işlet-devret modeliyle projeler gerçekleştirdiklerini, yüklenici firmaların kendilerinin kredi bulup projeleri yaptıklarını ve kullananlardan ücret aldığını anlatan Arslan, "Bu firmalar kullanandan parayı topluyor, 81 milyondan değil, kullanandan parayı topladığına göre bırak bayramda da kullanandan para alsın, niye Karslı versin. Eski projelerle yeni dönemdeki projelerin mantığı, çalışma şekli farklı. O yüzden diyoruz ki o köprüleri, otoyolları kullanan parasını versin, yükleniciler de oradan topladığı parayla aldıkları kredileri karşılasın." diye konuştu. Arslan, yap-işlet-devret modeliyle yapılan projelerin tamamının daha sonra devlet eline geçeceğine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Havalimanlarını da yap-işlet-devret modeliyle yaptık, işletme süresi bitti imtiyaz hakkını devrettik, tam 10 milyar dolar gelir elde edildi. Kars'ta havalimanı, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu yapılıyorsa, Kars-Ardahan-Iğdır-Erzurum arası bölünmüş yol oluyorsa işte oralardan elde ettiğimiz gelirleri buralara aktardığımız için oluyor. İşletme hakkı bittiği zaman, imtiyaz hakkını vereceğiz, oradan elde ettiğimiz gelirlerle yine Kars'ın, Ardahan'ın, Iğdır'ın işleri yapılacak. O yüzden sap ile samanı karıştırıyorlar, özellikle milletimizin kafasını karıştırmak için yalan yanlış bilgiler veriyorlar. Öyle sistem kurmuşuz ki o köprülerden, otoyollardan hangi araç hangi sistemle geçerse geçsin saniyesinde sistem kontrol ediyor, ikinci bir ücret alma şansı yok ama bugünlerde bakıyorum özellikle muhalefet basın, sanal alemdeki muhalefet sanki aynı adamdan ikinci, üçüncü ücret alınıyormuş gibi milletin kafasını karıştırmaya çalışıyor, milleti yalan yanlış bilgilerle kandıracaklarını zannediyorlar."

- "Millet yapana mı inanacak yalan söyleyene mi?" İstanbul'daki Avrasya Tüneli'nin de yap işlet-devret modeliyle yapıldığını hatırlatan Arslan, "Avrasya Tüneli'nde 68 bin garanti verilmiş durumda, şu an ise 54 bin araç geçiyor, daha geçen sene açıldı, önümüzdeki sene inşallah garanti rakamını yakalayacağız. Sosyal medyada 'istemezükcüler' diyor ki, oradan 30 bin araç geçiyor. Arkadaş işin başındaki benim, rakamı ispatla. Gören, ortaya koyan ben, yalanı söyleyen sen. Millet yapana mı inanacak yalan söyleyene mi?" dedi. Arslan, İstanbul'da 3'üncü köprüden günde ortalama 110 bin araç geçtiğini belirterek, "Verdiğimiz garanti 135 bin, zaten 2-3 yıl içinde garanti rakamının yakalanmayacağını biliyorduk ancak 110 bin araç geçiyorken yine bugünlerde o istemezcükcü muhalefet, gazete, televizyonlar diyor ki 'oradan 35 bin araç geçiyor.' Yahu arkadaş yalan söyle de insafsızlık ette, bu kadarını etme. 110 bine 100 bin de 90 bin de eyvallah ama 110 bin araç geçiyorken '35 bin araç geçiyor.' deme. Bu millete yalan söylüyorsun, kusura bakma bu milletin sizin yalanlarınıza karnı tok. Bu millet kimin ona hizmet ettiğini, kimin onu kandırmaya çalıştığını çok iyi biliyor." diye konuştu.