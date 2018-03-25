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Bu okul kendi elektriğini üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:01 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, elektrik ihtiyacının bir bölümünü okul bahçesinde kurulan güneş enerji panellerinden karşılamaya başladı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, elektrik ihtiyacının bir bölümünü okul bahçesinde kurulan güneş enerji panellerinden karşılamaya başladı. Okul, bu sayede yıllık ortalama elektrikten 15 bin TL’lik tasarruf sağlayacak.
Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okulunda, elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden üretmeyi planlayan okul idaresi, "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı" kapsamında hazırladıkları projeyi hayata geçirdi. Okul yönetimi, hem öğrencilerin yenilenebilir enerji teknolojileri alanındaki mesleki becerilerinin artırılması, hem de okul bahçe aydınlatmasında tüketilen elektrik enerjisi giderinin de bu teknolojilerle sağlanması açısından önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında satın alınan paneller öğretmen ve öğrenciler tarafından okul bahçesine kuruldu. Okulun elektrik tüketim maliyetinin bu proje ile azalacağını belirten Okul Müdürü Tutkay Doğan, "Okulumuz 21 Mart tarihi itibarı ile gün ışığından elektrik üretmeye başladı. Bu yöntem, diğer fosil yakıtlara göre çok daha çevreci ve çok daha temiz bir yöntem. Ayrıca, maliyet olarak da çok daha az maliyetli. Bu sistem ile okulumuzun devlete yıllık ortalama 15 bin TL gibi bir katkısı olacak. Her ne kadar küçükte olsa bahçe aydınlatmamızı bu şekilde sağlayacağız. Projenin mali boyutlarından bahsetmek gerekirse; paneller, enerjiyi depolayacak aküler ve kablo gibi malzeme giderleri ile proje yaklaşık olarak 10 bin TL’ye mal oldu. Tabi iş gücüne para ödemiyoruz. Yapılması gereken tüm işçilik okuldaki öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından yapıldı. Yani 10 bin TL gibi bir meblağ ile kurduğumuz bu sistemin bize yıllık katkısı 15 bin TL gibi bir rakam olacaktır. Son derece karlı bir proje. Yaklaşık bir yıl gibi kısa bir sürede kendini amorti edecek ve sonraki yıllarda karlılığını göstermiş olacak" dedi.

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