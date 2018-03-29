Bu okulda ayda 2 kez çorba çıkıyor

Balıkesir’in Balya ilçesi İmam Hatip Ortaokulu, ’Kahvaltılı sabahlar okulda başarı sağlar’ sloganı ile düzenlediği çorba etkinliği büyük ilgi gördü.
İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ahmet Kürçen’in önderliğinde başlayan etkinliğin ayda 2 kez düzenlendiği açıklandı. Sabah çorba içme etkinliğinin birlik ve beraberliği daha da artırdığını söyleyen okul müdürü Ahmet Kürçen, öğrencilerin birbirleriyle paylaşmayı öğrendiklerini ve başarıyı arttıracak olan etkinliklere devam edeceğini söyledi.
Balya ilçe öğrenci meclis başkanı ve aynı zamanda İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi olan Şaban Solar, ”Okulda yapılan etkinlikler için ve bilhassa sabah yapılan çorba etkinliği için okul müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinlik sayesinde öğrenci arkadaşlarımızla birbirimize daha çok kenetleniyoruz ve beraberliğimiz daha da güçleniyor. Bu devam ettirilmeli" şeklinde konuştu.
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