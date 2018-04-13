Bu okulda ders zili 8 yıldır çalmıyor

Trabzon Sosyal Bilimler Lisesi’nde öğrencilere sorumluluk kazandırmak ve zaman yönetme anlayışlarını geliştirmek amacıyla 8 yıldır ders zili çalmıyor.

Trabzon Ortahisar İlçesi’nde bulunan ve alanında Türkiye birinciliklerinin yanı sırda bir çok dalda başarı ortaya koyan Sosyal Bilimler Lisesi’nde 8 yıldır ders zili çalmıyor. Öğrenciler, sınıflara, koridorlara ve bahçeye asılan ders giriş-çıkış çizelgelerine göre hareket ediyorlar. Üniversitede ders başlangıç ve bitiminde zil uygulaması olmamasının, öğrencilerin bu anlamda üniversite hayatına daha çabuk adapte olmalarının da yolunu açıyor. Çevre gürültüsüne engel olmanın yanında öğrencilerin sorumluluk sahibi, zaman yönetimi iyi bilen, öz güveni gelişmiş, otokontrol ve disiplinli bireyler olarak yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu uygulamayla öğrenciler okulda kendilerini hem psikolojik anlamda hem de üzerlerinde bir baskı hissetmeden rahat olmaları sağlanıyor.

"Öğrencilerimize sorumluluk aşılamayı hedefledik"

Okul Müdürü Zekeriya Abanozoğlu, uygulamayla öğrencilere sorumluluk aşılamayı hedeflediklerini söyledi. Abanozoğlu, "Öğrencilerimizi öncelikli olarak bir zaman yönetimini öğretmek gerekiyor. Sorumluluk aşılamak gerekiyor. Bir de okullardan çevreye yayılan ses kirliliği azaltmak gerektiğini düşündük. Bir çalışma yaptık. Okul zilinin kaldırılması kolay verdiğimiz bir karar olmadı. İlk başta zor gibi gözüksede işe yaradı. Dışarıdan gelenler zil sesi çalmayınca soruyorlar ’Bu okulda zil yok mu?’ diye. Meseleyi anlamakta zorlanıyorlar ve şaşırıyorlar. 8 yıldır okulumuzda zil çalmıyor, gayet de iyi gidiyoruz ve hiç bir sorun yaşamıyoruz" dedi.