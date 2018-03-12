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Bu okulda öğrenciler zeka oyunları ile öğreniyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:53 | Son Güncelleme

Samsun 19 Mayıs Şehit Burhan Yazıcı İlkokulunda öğrenciler, "18’de 18 Oyun Projesi" kapsamında zeka oyunlarıyla öğreniyorlar.Şehit Burhan Yazıcı İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni İsa Soydan rehberliğinde hazırlanıp yürütülen "18’de 18 Oyun Projesi" kapsamında öğrencilere 2018 yılında 18 haftada 18 adet zeka oyunu öğretilerek, öğrencilerin bilgisayar oyunları yerine etkileşimli zeka oyunlarını öğrenmeleri fırsatı sunuluyor.

Bu okulda öğrenciler zeka oyunları ile öğreniyorlar

Samsun 19 Mayıs Şehit Burhan Yazıcı İlkokulunda öğrenciler, "18’de 18 Oyun Projesi" kapsamında zeka oyunlarıyla öğreniyorlar.
Şehit Burhan Yazıcı İlkokulu 4/A sınıfı öğretmeni İsa Soydan rehberliğinde hazırlanıp yürütülen "18’de 18 Oyun Projesi" kapsamında öğrencilere 2018 yılında 18 haftada 18 adet zeka oyunu öğretilerek, öğrencilerin bilgisayar oyunları yerine etkileşimli zeka oyunlarını öğrenmeleri fırsatı sunuluyor. Proje kapsamında Amiral Battı, Sudoku, ABC Bağlamaca, Bölgesel Sudoku, Dokuz Taş, Çit oyunu, Resfebe, Pentago, Kendoku, Kakuro, İşlem Karesi, Nim, Tactix, Tic Tac Toe, Hedef 5, Reverse, Koridor ve Yıldızları oyunlarının öğrencilerin eğlenerek öğrenmesi, problem çözme, iletişim ve akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesi ve sosyalleşmesi hedefleniyor.
Projeyi çok önemsediğini belirten sınıf öğretmeni İsa Soydan, "Öğrenciler tarafından çok beğenilerek uygulanıyor. Olumlu bir sınıf ortamı oluşmasına katkı sunuluyor. Evde de bu oyunları oynadıkları zaman aile içi iletişim kalitesinin artması sağlanıyor. Çocukların internet oyunlarından uzak kalmalarına katkıda bulunuyoruz" dedi.
Okul Müdürü Ramazan Baykal ise, "Çocukların evrensel dili oyun. Çocuklar oyun aracılığıyla kendilerini ve dünyayı keşfetmeyi öğreniyorlar. Sadece fiziksel dünyayı algılamada değil, mantıksal bilginin oluşmasında da doğal bir kaynak. Çocuklar için önemli ve etkili öğrenme fırsatı" diye konuştu.

Bu okulda öğrenciler zeka oyunları ile öğreniyorlar

Bu okulda öğrenciler zeka oyunları ile öğreniyorlar

Bu okulda öğrenciler zeka oyunları ile öğreniyorlar

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