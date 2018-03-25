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Bu otomattan süt almak çocuk oyuncağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 10:32 | Son Güncelleme

Ankara’da Haymana Bala Çankaya Süt Üreticileri Birliğinin hayata geçirdiği Hastalıktan Ari Çiğ Sütün Süt Otomatları Aracılığıyla Pazarlanması Projesi tüketicilerden büyük ilgi gördü.Ankara’nın farklı noktalarına yerleştirilen çiğ süt otomatları kolay kullanımı nedeniyle tüketicilerin tercih sebebi oldu.

Bu otomattan süt almak çocuk oyuncağı

Ankara’da Haymana Bala Çankaya Süt Üreticileri Birliğinin hayata geçirdiği Hastalıktan Ari Çiğ Sütün Süt Otomatları Aracılığıyla Pazarlanması Projesi tüketicilerden büyük ilgi gördü.
Ankara’nın farklı noktalarına yerleştirilen çiğ süt otomatları kolay kullanımı nedeniyle tüketicilerin tercih sebebi oldu. Eryaman’da bulunan çiğ süt satış noktasında bir çocuğun otomattan süt almaya çalışmasıysa görenleri gülümsetti. Market sahibi Kaya Kavun; “Dün 7-8 yaşlarında bir kız çocuğu geldi. Bir süre otomattın para atma haznesine ulaşmaya çalıştı. Boyu yetmeyince marketin içine girip sandalye var mı diye sordu. Ne yapacağını merak ettiğimiz için tabure verdik. Taburenin üzerine çıkıp süt makinesinin para haznesine paraları attı. Şişesini koydu ve sütünü aldı” dedi.
Çiğ süt otomatlarının kullanımı çok kolay olduğu için tercih sebebi olduğunu söyleyen Market Sahibi Kavun; “Haymana Bala Çankaya Süt Üreticileri Birliğinden arkadaşlar ilk geldiğinde çok emin olamamıştık. Halkımız otomat, makine kullanmayı çok sevmez. Kendisiyle bire bir ilgilenilsin ister. Ama otomatlar iki sebepten çok beğeniliyor. Bir; kullanmak çok kolay. Para atıyorsunuz, düğmeye basıyorsunuz ve sütünüzü alıyorsunuz. İkincisi ise, ne kadar paranız varsa o kadar süt alabiliyorsunuz. Vatandaşın cebinde 4 lirası varsa 4 liralık süt alabiliyor” dedi.
Otomatların ar-ge çalışmaları sürekli devam ediyor
Süt Dostu Çiğ Süt Otomatları’nın üreticisi Arminoks Firması’nın sahibi İlker Çatalbaş; “Türkiye’nin milli ve yerli tek süt otomatı olan ürünlerimiz ile ilgili ar-ge çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Sahadan ve tüketiciden yorum ve görüşleri otomatlarımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Bizim için temel öncelik çiğ sütü otomat içinde hijyenik ve soğuk şekilde muhafaza etmek. Tüketicinin sütü kolay alabilmesi ise diğer önceliğimiz” dedi.

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