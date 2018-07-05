HABER

Bu otopark Karadeniz'de ilk ve tek olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

 TRABZON'da, 4'ü yerin altında olacak şekilde planlanan, 9 katlı ve 310 araç kapasiteli tam otomatik otoparkın yapımına başlandı.

Bu otopark Karadeniz'de ilk ve tek olacak

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA) - TRABZON'da, 4'ü yerin altında olacak şekilde planlanan, 9 katlı ve 310 araç kapasiteli tam otomatik otoparkın yapımına başlandı. Sahibinin girişe bırakacağı araç, otomasyon sistemiyle park yerine ulaşacak, okutulacak kartla araç, yine otomatik olarak çıkışa gelecek. Otopark, tamamlandığında, Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olacak.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce planı hazırlanan tam otomatik katlı otopark, kent sakinlerinin park sorununa çözüm olacak. Hacıkasım mevkisi Yavuz Selim Bulvarı üzerinde yapımına başlanan, 4'ü yerin altında olacak şekilde planlanan, 9 katlı ve 310 araç kapasiteli otopark tamamlandığında otomasyon sistemiyle Karadeniz Bölgesi'nde ilk ve tek olacak. Sahibinin girişe bırakacağı araç, otomasyon sistemi ile park yerine ulaşacak, okutulacak kartla araç, yine otomatik olarak çıkışa gelecek.
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzonlulara verdikleri bir sözü daha yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Şehir merkezine katlı otopark kazandırmak için uzun zamandır çalışma yaptıklarını kaydeden Gümrükçüoğlu, "Bu alanı belediyemiz bütçesinden 25 milyon TL ödeyerek, kamulaştırdık. Sonrasında Türkiye örneklerini inceleyerek, projemizi hazırladık. İhale sürecinin ardından yapım çalışmalarımıza başladık. Şehir merkezimizin otopark ihtiyacını en iyi şekilde karşılayacak olan bu dev eseri kısa sürede şehrimize kazandırmış olacağız. Trabzon'umuza hayırlı olsun" diye konuştu.
Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon’u bir dünya kenti haline getirmek için her alanda ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu amaçla mesai mefhumu gözetmeden işbaşındayız. Trabzon’a hizmet, bizler için en büyük mutluluktur" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bu otopark Karadeniz'de ilk ve tek olacakBu otopark Karadeniz'de ilk ve tek olacakBu otopark Karadeniz'de ilk ve tek olacakBu otopark Karadeniz'de ilk ve tek olacak

PARTNERDünya Kupası'nın ağır işçileriDünya Kupası'nın ağır işçileri
Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!
Bodrum'da otluk ve makilik alanda yangınBodrum'da otluk ve makilik alanda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Gizem Özdilli, Şener Özbayraklı'yı ifşa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? Resmi Gazete'de yayınlandı, 4 milyon TL'lik ev dikkat çekti

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Bergüzar Korel'i çıldırtan mesaj: Çıldıracağım

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Telsiz açık kaldı, pilotun küfürleri şoke etti

Başbakan Yıldırım'dan kritik OHAL ve KHK açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan kritik OHAL ve KHK açıklaması

İlginizi Çekebilir

Negahan Alçı böyle veda etti

Negahan Alçı böyle veda etti

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TSK'nın tatbikatında teröristbaşı vuruldu, DNA örneği alındı! ABD'liler dikkatle izledi

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde alay komutanına FETÖ gözaltısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Hakkari'de 15 gün sürecek büyük operasyon başlıyor!

Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Son dakika! Hatay Valisi'nden kayıp Ufuk'la ilgili açıklama

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

Bodrum'da yerleşim alanlarına yakın bölgede yangın!

Abdullah Öcalan'ın yakınındaki kadın terörist Türkiye'ye iade edildi

Abdullah Öcalan'ın yakınındaki kadın terörist Türkiye'ye iade edildi

AK Partili isme para cezası kesildi!

AK Partili isme para cezası kesildi!

Şevval ayı orucu tutmak için kaç gün kaldı? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

Şevval ayı orucu tutmak için kaç gün kaldı? Şevval ayı ne zaman bitiyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.