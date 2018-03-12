Bu oyun kaçmaz

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun sezonun üçüncü oyunu olarak sahneye koyduğu III. Reich’in Korku ve Sefaleti, sezon finaline hazırlanıyor.

Alman yazar Bertolt Brecht’in 1935 ile 1943 yılları arasında sürgünde iken yazdığı, çevirisi Yılmaz Onay’a ait olan III. Reich’in Korku ve Sefaleti adlı oyun, Yunus Emre Bozdoğan yönetmenliğinde Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’nun tecrübeli oyuncuları tarafından sahneleniyor. İki perdeden oluşan oyunda, Nazi döneminde yaşayan Alman halkının gündelik hayatından 24 saatlik bir özet anlatılıyor. III. Reich’in Korku ve Sefaleti isimli oyun, bu sezonun son üç oyununa hazırlanıyor. III. Reich’in Korku ve Sefaleti, sezon finali öncesi 16 Mart Cuma günü saat 20.00 ile 17 Mart Cumartesi günü saat 15.00 ve 20.00’de Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenecek.