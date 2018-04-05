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Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 12:24 | Son Güncelleme

PİAR Araştırma Danışmanlık şirketinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair geçen ay yaptığı ankete göre, ‘Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyumu Erdoğan’a veririm’ diyenlerin oranı yüzde 30. Ankete göre, seçimlerde ikinci tura kalındığı durumda ise, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşısında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun alacağından daha fazla oy alıyor.

Bu pazar seçim olsa kim kazanır: Cumhurbaşkanı Erdoğan mı, Meral Akşener mi?

Araştırma 6-18 Mart tarihleri arasında, 5 bin 620 seçmenle yüz yüze görüşerek yapıldı. Araştırmaya göre 1 Kasım 2015’deki seçimlerde AK Parti’ye oy verenlerin yüzde 63’ü, 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vereceğini belirtirken, her beş MHP seçmeninden yalnızca biri Erdoğan’a oy vereceğini söyledi.

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MHP’li seçmenlerin yarısıysa, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Akşener’e oy vereceğini söyledi. Ankete göre AK Parti ve MHP oy toplamı 45,4 iken ittifaka oy vereceklerin oranı 43-44 civarında.

Araştırmaya katılanlara, 2019’da yapılacak seçimlerin ikinci turuna Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kalma ihtimali de soruldu. Bu durumda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 43,9, “Kılıçdaroğlu’na veririm” diyenlerin oranıysa yüzde 40,5 olarak belirlendi.

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İkinci tura Akşener kaldığındaysa katılımcıların yüzde 41,9’u Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, 41,1’iyse Akşener’i destekleyeceğini söyledi.

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