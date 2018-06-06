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Bu proje öğrencileri suçtan koruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 11:13 | Son Güncelleme

ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen 'Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın' projesi kapsamında lise öğrencileri Adana Adliyesi'ni ziyaret edip, hakim ve savcılarla görüştü, tarihi duruşma salonunda temsili bir duruşma yaptı.

Bu proje öğrencileri suçtan koruyor

ADANA, (DHA)- ADANA Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen 'Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın' projesi kapsamında lise öğrencileri Adana Adliyesi'ni ziyaret edip, hakim ve savcılarla görüştü, tarihi duruşma salonunda temsili bir duruşma yaptı.
Suçun önlenmesi, mağdurun desteklenmesi ve hükümlülerin toplumla bütünleşmesi amacıyla yürütülen ve SODES tarafından desteklenen proje etkinlikleri çerçevesinde 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi'nden 50 öğrenci, Okul Müdürü Hüseyin Avni Güllü ve öğretmenleri eşliğinde Adana Adliyesi'ni gezdi. Adli işleyişi yerinde gören öğrenciler, tarihi taş binadaki tarihi duruşma salonunda temsili bir duruşma gerçekleştirdi. Cübbelerini giyip hakim, savcı, avukat olan öğrenciler Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü’nün yönlendirmesiyle temsili bir yargılama yaptı. Ardından Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzmanları ve öğretmenleri eşliğinde 5’er kişilik gruplar halinde hakim ve savcıları ziyaret eden öğrenciler, çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu.
'SUÇUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK BİLGİ SAHİBİ OLUYORLAR'
Ziyaretin sonunda öğrenciler Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak ile bir araya geldi. Başsavcı Yeldan, öğrencilere hakim-savcılık mesleği ve adliyenin işleyişi ile ilgili bilgi verdi. Öğrenci ziyaretlerinin ‘Adalet Köprüsü Olmaya Var Mısın?’ projesinin bir ayağı oluşturduğunu kaydeden Başsavcı Ali Yeldan, özellikle gençlerin suça karışmasının önlenmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını söyledi.Yeldan, "Proje kapsamında yapılan okul ziyaretleri, verilen seminerler ve öğrencilerin adliyeye davet edilmesindeki amaç adalet, suç, mağdur ve bağımlılık konularında bu öğrenciler arasında farkındalık yaratmaktır. Öğrenciler gerek seminerlerde, gerekse işleyişi yerinde görerek suçun önlenmesine yönelik daha detaylı bilgi sahibi oluyorlar. Ayrıca adalet kavramının toplum ve düzen için ne kadar önemli olduğunu daha iyi kavrama fırsatı buluyorlar" dedi. Projeye seçildikleri için mutlu olduklarını belirten öğrenciler de "Adliye ziyareti, hakim savcılık mesleğini yerinde görme fırsatı topluma, suçluya, adliyeye bakış açımızı çok değiştirdi. Proje bize farkındalık kazandırarak suç ve suçludan uzak durmamıza katkı sağlayacak" diye konuştu.

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Bu proje öğrencileri suçtan koruyorBu proje öğrencileri suçtan koruyorBu proje öğrencileri suçtan koruyorBu proje öğrencileri suçtan koruyor

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