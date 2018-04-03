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BÜ Rektörü Uzun, “Bölgemize değer katmak istiyoruz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 14:11 | Son Güncelleme

Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki toplantıda Bartın Üniversitesinin kamu ve sanayi işbirliğinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı projeler konuşuldu.Toplantının üniversite-kamu-sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik önemli bir buluşma olduğunu kaydeden Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın’ın Ar-Ge altyapısı gerçekleştirilen işbirlikleri çerçevesinde oluşturulacak projelerle gelişeceğini söyledi.

BÜ Rektörü Uzun, “Bölgemize değer katmak istiyoruz”

Bartın Organize Sanayi Bölgesindeki toplantıda Bartın Üniversitesinin kamu ve sanayi işbirliğinde gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı projeler konuşuldu.
Toplantının üniversite-kamu-sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik önemli bir buluşma olduğunu kaydeden Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın’ın Ar-Ge altyapısı gerçekleştirilen işbirlikleri çerçevesinde oluşturulacak projelerle gelişeceğini söyledi. Vali Dirim üniversitelerin, şehirlerin ve bölgelerin kalkınmasındaki önemine de vurgu yaparak, Bartın Üniversitesinin çalışmalarını memnuniyetle izlediklerini ifade etti.
Üniversite olarak bulunduğu bölgeyle ilgili alanlarda ihtisaslaşma, bölgenin kalkınmasına katkı sunacak projeler üretme gayretinde olduğuna işaret eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemizde sürdürülen çalışmalardan biri Karadeniz Bölgesinin bitkisel atıklarının biyoyakıt olarak kullanılmak üzere biyoetanol üretiminde değerlendirilmesinin araştırıldığı projedir. YÖK’ün yeni uygulamaya koyduğu proje tabanlı Mevlana Değişim Programı kapsamında hazırlanan ve 3 yıl sürecek çalışmanın bölge ekonomisine önemli katkı sunması hedeflenmektedir. Bunun dışında bölgemizin dinamiklerini harekete geçirip, ülkemize katma değer sunacak diğer projeler için de akademisyenlerimizi teşvik ediyor ve destekliyoruz” dedi.

“Türkiye’nin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacındayız”
Rektör Uzun son yıllarda yapılan projelerle ile Bartın’ın Ar-Ge alt yapısının geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaşarak, bu yıl ikinci gerçekleştirilecek olan Ar-Ge Proje Pazarı ile ilgili bilgiler verdi. Bartın Üniversitesi tarafından düzenlenen 2. Ar-Ge proje pazarı etkinliğinin 7 kurum ve kuruluş ile birlikte TUBİTAK tarafından da desteklendiğini altını çizen Rektör Uzun “Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ve altyapı sıkıntısı nedeniyle gerçekleştirilemeyen önemli projeler ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşacak. Amacımız fikri olanları bir arada toplamak ve o fikrin hayata geçmesini sağlayarak, Türkiye’nin yerli teknoloji atağına katkı sunmaktır. Ar-Ge Proje Pazarı’na; akademisyenler, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler, Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri, projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler, girişimciler ve öğrenciler katılabilecek. TÜBİTAK tarafından desteklenen etkinlikte katılımcıların konaklama ve yol harcamaları belirlenen ölçülerde karşılanacak” dedi.
Organize Sanayi Bölgesinde bulunan İnnovasyon Merkezindeki toplantıya Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü Birol Cangi, Organize Sanayi Bölge Müdürü Oğuzhan Kasapoğlu, KOSGEB Bartın Müdürü Abdurrahman Usta, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Bartın Temsilcisi Muhammet Aksoy, sanayiciler ile Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KUSİ) Kurulunda bulunan öğretim elemanları da katıldı.

BÜ Rektörü Uzun, “Bölgemize değer katmak istiyoruz”

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