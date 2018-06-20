Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin otomobili projesi, Türkiye'nin teknolojide sıçrama yapmasını sağlayacak araçlardan birisidir. Bu sadece bir otomobil projesi değildir, bir teknoloji projesidir." dedi.

Partisinin seçim çalışmaları kapsamında bir televizyon programında canlı yayına katılmak için Bolu'ya gelen Özlü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yerli otomobil projesine çok önem verdiğini söyledi.

Özlü, "Türkiye'nin otomobili projesi, Türkiye'nin teknolojide sıçrama yapmasını sağlayacak araçlardan birisidir. Bu sadece bir otomobil projesi değildir, bir teknoloji projesidir. Teknolojik atılım projesidir ve tamamı geleceğin teknolojilerine odaklı bir projedir." ifadelerini kullandı.

Elektrikli olması planlanan yerli otomobilin akıllı sürüş sistemleri barındıran ve dijital teknolojilerin yoğun olarak kullanılacağı bir proje olduğunu anlatan Özlü, "Türkiye'nin otomobili projesi toplam otomobil bedelinin neredeyse yüzde 70'inin yazılım ve otomotiv elektroniğinden oluşan bir projedir. Dünyadaki otomotiv sanayinde bir dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümü başından itibaren yakalayacağımız bir projedir." diye konuştu.